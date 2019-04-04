НБУ збирається ввести в обіг 5-гривневі монети

Вже впродовж цього року НБУ планує поступово ввести в обіг нові 5-гривневі монети.

Як сказавши голова Національного банку України Яків Смолій, 5-гривневі монети у майбутньому мають замінити банкноти, – передає “Високий вал“.

“Монетний двір передбачає поступове введення в обіг монет 5 та 10 гривень. Цього року плануємо 5 гривень, а 10 — точно ні, вони надійдуть у наступні періоди”,— заявив голова Нацбанку Яків Смолій.

Керівник НБУ зазначив, що запровадження монет покликане продовжити рядків служби готівкових грошових знаків в Україні, адже банкноти з годиною дуже сильно зношуються.