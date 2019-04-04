Верховний суд Румунії зняв заборону на виїзд з країни кандидатки на посаду головного прокурора Євросоюзу

Кандидата в прокурори ЄС відпустили. У себе на батьківщині Лаура Кодруца Кевеши, затятий противник оголошеної владою судової реформи, звинувачується у зловживанні службовим становищем та хабарництво. Справу проти колишнього головного прокурора Національного управління по боротьбі з корупцією – політичне, заявляють правозахисники, – передає Euronews.

“Сміливці, професіонали, готові продовжити боротьбу з корупцією. Але якщо в судове законодавство внесуть зміни, інструментів боротьби з корупцією стане менше, і вони нічого не зможуть зробити”, – говорить Лаура Кодруца Кевеши. У Брюсселі заявляють, що судова реформа веде до порушення верховенства права та безкарності високопоставлених чиновників, засуджених за корупцію.

ЄС загрожує Румунії дисциплінарними заходами.

“В Європейському парламенті стурбовані ситуацією, що склалася. Хотів би ще раз зазначити, що Лаура Кодруца Кевеши – наш кандидат. Ми поважаємо її підтримуємо”, – говорить глава Європарламенту Антоніо Таяні. Дії зіткнулася з різкою критикою правлячою коаліцією Румунії йдуть у розріз з заявами Європейської комісії та посольства США про зниження ефективності боротьби з корупцією в країні. Соціал-демократичний уряд не залишає спроб змінити судове законодавство, пом’якшити покарання за корупцію, незважаючи на застереження Єврокомісії та румунського громадянського суспільства.