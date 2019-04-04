Заробітчани відправили в Україну за минулий рік майже $11 мільярдів

У минулому році українці перерахували в країну з-за кордону $10,888 млрд, що на 17,5% більше, ніж у 2017 році. Як повідомляє Rzeczpospolita.pl., найбільше коштів було перераховано з Польщі — $3,626 млрд доларів, що на 16,4% перевищує показники 2017 року.
На другому місці — Росія, звідки про українців прийшло $948
млн, що на 26,6% менше показника 2017 року. «Це свідчить про все
меншої привабливості російського ринку праці для українців. Протягом
десятиліть Росія була найбільшим ринком для трудової еміграції українців», –
зазначає ЗМІ.
Третє місце за обсягом грошових переказів зайняли США, звідки
в Україну переказали $870 млн, що на 28,1% більше, ніж у 2017 році.
З Чехії
надійшло $846 млн, що вдвічі більше аналогічного показника за
2017 рік. Південний сусід поляків є другим після Польщі популярним
напрямком в Європейському Союзі для трудової еміграції громадян України,
додає ЗМІ.
Ось що працюють в Італії українці перерахували додому $492
млн доларів, що на 10% більше, ніж у 2017 році.
Раніше SKELET-info повідомляв, що в Верховну Раду був внесений законопроект №10153, покликаний вирішити проблеми українських заробітчан як всередині країни, так і за кордоном.
У той же час Національний банк удосконалив методику
підрахунку обсягу приватних грошових переказів в Україну і
ретроспективно перерахував квартальні та річні обсяги приватних переказів за
2015-2017 роки.