«Явно не в інтересах російських виборців»

У раді федерації пропонують обмежити журналістам зйомку на виборчих дільницях

Сенатор від Тверській області Володимир Лукін вніс на розгляд Держдуми законопроект, згідно з яким журналісти зможуть проводити зйомку на виборчих дільницях лише з тих місць, які будуть визначені головою комісії. Раніше такі обмеження стосувалися лише спостерігачів на виборах.

Згідно з текстом законопроекту Лукін пропонує внести зміни до ФЗ «Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян РФ», а саме в статті 29 і 30. Так, сенатор вважає, що необхідно в пункт 23 статті 29 внести додатковий підпункт «ж», де буде прописано право членів комісії проводити фото-відеозйомку в приміщеннях для голосування. У цьому підпункті уточнюється, що зйомка повинна проводитися тільки з того місця, яке буде визначено головою дільничної виборчої комісії.

Крім того, Лукін пропонує такі ж обмеження ввести і на роботу журналістів, доповнивши статтю 30 цього ФЗ пунктом 14.

Підставою для введення таких змін в федеральний закон Лукін вважає той факт, що «правозастосовна практика на регіональному рівні свідчить про відсутність єдиного підходу до ведення в приміщеннях для голосування фото – і відеозйомки» журналістами, спостерігачами та членами ДВК. Також у пояснювальній записці сенатора сказано, що «прийняття цього законопроекту буде сприяти відкритості і гласності виборчого процесу».

Співголова руху на захист прав виборців «Голос» Григорій Мельконьянц назвав ідею сенатора «абсурдною». «Комісії, яким нічого приховувати, завжди відкриті для фото -відеофіксації процесу, щоб переконати суспільство в тому, що все чесно. Коли ж комісія люто чинить опір відкритості і гласності, темнить, тоді і починають виникати заборони: сиди на відведеному місці, туди не ходи, це не знімай. Якщо законопроект буде прийнятий, це полегшить недобросовісним членам комісії [можливість] приховувати сліди злочинів, що явно не в інтересах російських виборців», — написав Григорій Мельконьянц на своїй сторінці в Facebook.

«Ми в „Голосі“ готові з Володимиром Петровичем [Лукіним] зустрітися, щоб обговорити, як зробити так, щоб дійсно сприяти відкритості і гласності виборчого процесу. Цей законопроект потрібно відкликати, і разом вирішувати, в тому числі на законодавчому рівні, підвищити розкриття злочинів, докази по яким на фото та відео у великій кількості видобуваються спостерігачами, які залишаються незатребуваними правоохоронною системою», — додав Мельконьянц.