В Італії через пластику загинула вагітна самка кита

Через сміття вона не могла переварити їжу.

На узбережжя італійського острова Сардинія викинуло труп вагітної самки кита з більш ніж двома десятками кг пластику в шлунку.

З-за цього Всесвітній фонд дикої природи (WWF) засудив “руйнівний” вплив забруднення світового океану пластиком. Всередині кита знайшли гофровані труби для електромонтажних робіт, пластикові пакети, одноразовий посуд і упаковку від прального порошку зі штрих-кодом, який все ще можна було прочитати.

Як зазначається, кіт не зміг переварити кальмара з-за пластмаси, яка заповнила дві третини шлунка.

“Це перший випадок, коли ми зіткнулися з твариною з такою великою кількістю сміття”, – повідомив біологічний фахівець з університету Падуї Цинзия Стелегге.

Самку кита викинуло біля північного узбережжя Сардинії, в морському заповіднику Пелагос, який був створений як “притулок” для дельфінів, китів та інших морських мешканців.

WWF повідомив, що щорічно в океанах Європи потрапляють від 150 до 500 тисяч тонн пластикових об’єктів і від 70 до 130 тисяч тонн микропластика. За даними Всесвітнього економічного форуму, до 2050 року кількість пластику може перевищити кількість риби.

“Це глобальна криза, яка може бути вирішена лише в тому випадку, якщо країни і підприємства об’єднаються і прискорять прогрес у досягненні глобальної і юридично обов’язкової угоди про забруднення вод пластиком”, – підкреслили в WWF.