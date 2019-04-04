«Фальсифікація і підкуп виборця у другому турі на користь Порошенка буде проходити дуже туго» – Небоженко

Чинний президент України Петро Порошенко відчайдушно шукає публічної підтримки українців, еліти і своїх політичних супротивників, але ніхто йому допомагати не збирається.

Про це написав політолог Віктор Небоженко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Експерт зазначив, що «навіть Смєшко, Бойко і Ляшко відкрито відмовилися його підтримувати, не кажучи вже про більш дрібних кандидатів».

«Армія порохоботов, як і раніше виливає жовч і ненависть на всіх, хто не вірить у чесну перемогу Порошенка і годується тільки чутками з Банкової про секретному „диво-зброю“, яке в останній момент допоможе уникнути принизливої поразки», — написав Віктор Небоженко.

Він підкреслив, що ті технічні кандидати Банковій, швидше за все, підтвердять «репутацію» президента, що означає те, що фальсифікація і підкуп виборця у другому турі на користь Петра Порошенка буде проходити дуже туго.

«Місцева бюрократія, мафія і бізнес вже відчула запах поразки“ Порошенко і постарається дистанціюватися від нього, а не допомагати», — зазначив політолог.

Віктор Небоженко додав, що ніхто з кандидатів у президенти не буде ризикувати і підтримувати Петра Порошенка, у якого вже немає реальних політичних аргументів і козирів, так як всі вони спрямовані на парламент.