У Києві чоловік з собакою знайшов немовляти в сумці

У Києві напередодні пізно ввечері чоловік, вигулюючи собаку, знайшов у сумці немовляти. Поліцейські на даний момент розшукують жінку, яка залишила дитину на вулиці.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Києві.

«Вчора близько 22:00 до чергової частини Дніпровського управління поліції звернувся місцевий житель, який повідомив, що на проспекті Соборності він, вигулюючи собаку, знайшов у сумці немовляти», — зазначили в поліції.

На місце поліцейські виявили, що між двома будинками в сумці у бетонній конструкції лежить немовля, загорнуте в ковдру.

«Хлопчика, який попередньо був народжений протягом останніх діб, у задовільному стані госпіталізували в медичний заклад. На даний момент загрози його життю немає», — додали правоохоронці.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

«Зараз столичні правоохоронці проводять необхідні оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення свідків та очевидців події. Також звертаються до мешканців столиці з проханням надати інформацію, яка може допомогти у встановленні жінки, яка залишила дитину на вулиці», — відзначили в поліції.