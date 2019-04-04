Порноактриса і термос: у Порошенка висунули відповідні вимоги до Зеленському

Кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський, який висунув вимоги чинному главі держави Петру Порошенку, також повинен вибачитися.

Зокрема, він повинен попросити вибачення у православних за те, що назвав Томос «термосом», заявив на брифінгу речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв.

«Ми також могли б скласти список того, за що повинна вибачитися Зеленський: за те, що назвав Україну порноактрисою, а Томос – «термосом», за образу релігійних почуттів мусульман він вибачився перед Кадировим (Рамзан Кадиров – глава Чечні. – Ред.), тут він повинен вибачитися перед православними. І вибачитися за жарти під час Майдану», – сказав Медведєв.

За його словами, відповідь президента «готувався досить ретельно. Це було важливе заяву – такі не робляться експромтом, обговорювалося кожне слово». Крім того, там була цитата, яку потім вирішили вирізати:

«Якщо Володимир Зеленський не отримував $41 млрд від структур Коломойського, не користується його транспортом, адвокатами, охороною, якщо Зеленського 7 років розкручує не канал Коломойського, тоді звиняйте, тоді вибачте», – процитував Медведєв.

Цей фрагмент, за його словами, не потрапив в остаточну версію з двох причин: звернення бути коротким і з-за принципової позиції штабу – не згадувати політичних передумов про дебати.

Також Петро Порошенко призначив зустріч супернику на НСК «Олімпійський» для здачі аналізів.

Раніше в команді Зеленського заявили, що Порошенко не виконав всі вимоги, озвучені у зверненні кандидата-опонента.

«Ми продовжуємо чекати змін від Порошенка, оскільки він не відповів на всі запитання, які йому були задані Володимиром. Мова йде не просто про відповіді – стадіон чи не стадіон, а й про вибачення за те, що він говорив на адресу Володимира Зеленського», – заявив координатор штабу Зеленського Олександр Корнієнко.