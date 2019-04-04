У Хмельницькому масове отруєння дітей: підозрюють молочну кухню

У Хмельницькому з підозрою на гостру кишкову інфекцію за один день госпіталізували 11 дітей до року, половина з яких вживали продукцію місцевої молочної кухні.

Медики констатували, що в лікарні з діагнозом «гастроентероколіт» знаходяться 24 дитини, серед яких 15 осіб їли продукцію молочної кухні.

«У 12 підтверджений ротавірус. У реанімації побували п’ятеро дітей», — повідомила головний лікар інфекційної лікарні Оксана Піддубна.

На тлі скандалу молочна кухня міської дитячої лікарні припинила видачу продукції і вирішила повернути гроші, які були внесені за неї.