«Суха Балка» Ярославського хочеш позичити в «Ощадбанку» $30 мільйонів

ПРАТ «Суха Балка» (входить до групи DCH харківського

бізнесмена Олександра Ярославського) має намір відкрити кредитну

лінію на $30 млн в «Ощадбанк». Також компанія хоче стати поручителем «Дніпровського

металургійного заводу» за аналогічним кредитом. Відповідні питання

акціонери розглянуть рудника на зборах 11 квітня.

Кредитна лінія розрахована на 36 місяців в гривні під 23%

річних (до 26% при простроченні), у доларах – 10% річних (14% при простроченні) і

в євро – під 8% річних (до 12% за прострочення).

Рудник планує виступити фінансовим поручителем

(солідарним в повному обсязі) ПРАТ «Дніпровський металургійний завод»

кредитом і процентами, які ДМЗ бере в «Ощадбанку».

Варто зазначити, що в лютому акціонери ДМЗ схвалили умови

кредитування, заклади практично все своє майно майже на 2,4 млрд грн. 11

квітня акціонери «Сухої Балки» розглянуть питання про передачу в заставу всіх грошей,

проходять через рахунки компанії в «Ощадбанку».

Раніше SKELET-info повідомляв, що Ярославський хоче купити найбільший недобудований торгово-розважальний центр Respublika в Києві.