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«Суха Балка» Ярославського хочеш позичити в «Ощадбанку» $30 мільйонів

04.04.2019

ПРАТ «Суха Балка» (входить до групи DCH харківського
бізнесмена Олександра Ярославського) має намір відкрити кредитну
лінію на $30 млн в «Ощадбанк». Також компанія хоче стати поручителем «Дніпровського
металургійного заводу» за аналогічним кредитом. Відповідні питання
акціонери розглянуть рудника на зборах 11 квітня.

Кредитна лінія розрахована на 36 місяців в гривні під 23%
річних (до 26% при простроченні), у доларах – 10% річних (14% при простроченні) і
в євро – під 8% річних (до 12% за прострочення).

Рудник планує виступити фінансовим поручителем
(солідарним в повному обсязі) ПРАТ «Дніпровський металургійний завод»
кредитом і процентами, які ДМЗ бере в «Ощадбанку».

Варто зазначити, що в лютому акціонери ДМЗ схвалили умови
кредитування, заклади практично все своє майно майже на 2,4 млрд грн. 11
квітня акціонери «Сухої Балки» розглянуть питання про передачу в заставу всіх грошей,
проходять через рахунки компанії в «Ощадбанку».

Раніше SKELET-info повідомляв, що Ярославський хоче купити найбільший недобудований торгово-розважальний центр Respublika в Києві.

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