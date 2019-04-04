«Суха Балка» Ярославського хочеш позичити в «Ощадбанку» $30 мільйонів

ПРАТ «Суха Балка» (входить до групи DCH харківського
бізнесмена Олександра Ярославського) має намір відкрити кредитну
лінію на $30 млн в «Ощадбанк». Також компанія хоче стати поручителем «Дніпровського
металургійного заводу» за аналогічним кредитом. Відповідні питання
акціонери розглянуть рудника на зборах 11 квітня.
Кредитна лінія розрахована на 36 місяців в гривні під 23%
річних (до 26% при простроченні), у доларах – 10% річних (14% при простроченні) і
в євро – під 8% річних (до 12% за прострочення).
Рудник планує виступити фінансовим поручителем
(солідарним в повному обсязі) ПРАТ «Дніпровський металургійний завод»
кредитом і процентами, які ДМЗ бере в «Ощадбанку».
Варто зазначити, що в лютому акціонери ДМЗ схвалили умови
кредитування, заклади практично все своє майно майже на 2,4 млрд грн. 11
квітня акціонери «Сухої Балки» розглянуть питання про передачу в заставу всіх грошей,
проходять через рахунки компанії в «Ощадбанку».
Раніше SKELET-info повідомляв, що Ярославський хоче купити найбільший недобудований торгово-розважальний центр Respublika в Києві.