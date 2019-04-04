Росстат: з початку року капуста подорожчала на 68%, помідори і цибулю — на 33%

З початку 2019 року білокачанна капуста в Росії подорожчала на 68,3%. Даний овоч вийшов у лідери продовольчої інфляції. Про це свідчать дані Росстата.

Також сильно збільшилися ціни на цибулю ріпчаста та помідори — з початку року вони подорожчали на 33,1%. Огірки подорожчали на 18,8%, моркву — на 20,6%, пшоно — на 19,2%, баранина — на 10,9%. Також підвищилася вартість картоплі (+9,2%), яблук (+7,7%) і борошна (+5,3%).

В цьому році споживчі ціни підвищуються у шість разів швидше, ніж в минулому. Якщо в 2018 року з початку року до березня ціни збільшилися на 0,3%, то в цьому вже на 1,8%, зазначає «Российская газета».

Виконавчий директор картопляного союзу Олексій Красильников повідомив виданню, що зростання цін на білокачанну капусту пояснюється їх зниженням у попередні роки. «Господарства, які традиційно займалися вирощуванням капусти, почали скорочувати площі з-за низьких цін. У результаті на ринку сформувався деякий дефіцит, який і підштовхнув ціни вгору», — говорить він.

Такі ж коливання характерні і для інших овочів «борщового набору», вирощуваних у відкритому грунті: моркви, буряків, картоплі, цибулі. Вплинути на ціни має новий урожай овочів.

Раніше Росстат повідомив, що 79,5% російських родин так чи інакше відчувають труднощі з тим, щоб придбати необхідний мінімум товарів і вкластися в суму сімейного доходу, у тому числі 14,6% сімей зізналися, що стикаються з великими труднощами».

Дозволити собі харчування з м’яса, птиці, риби (або рівноцінну вегетаріанську їжу) хоча б раз в два дні не в змозі 10,1% сімей, вживати фрукти в будь-який час року не мають фінансової можливості 21,1% сімей. При цьому близько третини російських сімей не мають грошей на придбання взуття по сезону.

Згідно з офіційною статистикою, за межею бідності сьогодні знаходяться 19,3 млн росіян (13,2% населення країни). Реальні доходи населення падають п’ятий рік поспіль. За два останніх роки кількість громадян, які планують своє майбутнє на найближчі п’ять-шість років, скоротилася з 17 до 11%. Понад 60% росіян соромляться вічної бідності в Росії.

За відставку чинного уряду РФ виступають у тієї або іншій мірі 53% росіян. Це показав січневий опитування «Левада-центру». Основні претензії росіян до нинішнього кабінету міністрів РФ — зростання цін та зниження рівня доходів.