«Влаштовують бойкот у школах старшим дітям»

Соболь: представники «Конкорда» тиснуть на батьків, які судяться з компанією

На батьків, які судяться з компанією «Конкорд» після масового отруєння дітей у садочках Москви, продовжується тиск. Про це в Twitter написала юрист Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь, яка займалася розслідуванням випадків отруєння дітей і надає юридичний супровід позову.

«На батьків за позовом за дизентерії продовжують тиснути, вночі дзвонили в домофони, влаштовують бойкот у школах старшим дітям, паралельно нав’язують „матдопомогу від Пригожина“ готівкою. Два позивача первісного позовної заяви відмовилися від позову, взявши гроші», — написала Соболь.

Раніше Соболь писала, що представники «Конкорда» пропонують батькам-позивачам по 200-300 тис. рублів, щоб вони відмовилися від позовних вимог до компанії.

Нагадаємо, спалах дизентерії серед дітей сталася у кількох дошкільних закладах столиці на початку цього року. В більшості своїй дитячі сади, де масово захворіли діти, що знаходилися на південному сході Москви. У всі дитсадки, де зафіксовані випадки дизентерії, продукти харчування постачала фірма «Конкорд», що належить, якщо вірити базі даних СПАРК, Євгену Пригожину, якого в ЗМІ називають «кухарем Путіна».

20 лютого Рада при президенті Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини (РПЛ) попросив главу СКР Олександра Бастрикіна взяти на контроль ведення слідства за фактом масового захворювання дітей на дизентерію. 28 лютого «Інтерфакс» з посиланням на свої джерела повідомляв, що за фактом масового захворювання порушено кримінальну справу за статтею 238 КК РФ «Виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів і продукції, виконання робіт або надання послуг, не відповідають вимогам безпеки».