Мером Чикаго вперше обрана темношкіра жінка нетрадиційної орієнтації

В її перемогу майже ніхто не вірив.

Мером Чикаго вперше в історії міста стала темношкіра жінка. 56-річна Лорі Лайтфут – колишній федеральний прокурор, досвідчена юристка, а також відкрита лесбіянка.

“Коли ми почали це 11 місяців тому, ніхто нам не давав жодних шансів”, – так Лорі Лайтфут починала свою першу палку промову на посаді глави Чикаго. З нею поруч були дочка Вівіан і дружина Емі Ешльман.

У фіналі виборів змагалися дві жінки. Обидві – темношкірі. Перемога будь-якої з них увійде в історію Сполучених Штатів.

З одного боку, Тоні Преквинкл – досвідчений політик, 71 рік. Підтримувала декриміналізацію володіння невеликою кількістю марихуани. Запам’яталася тим, що проштовхнула закон про податок на газовані напої, який швидко скасували із-за величезної критики.

Лорі Лайтфут навпаки – ніколи не обиралася на одну посаду. Вона включилася у вибори з дуже слабкими позиціями. Її рейтинг становив 2%. Фахівці не вірили, що людина без політичного досвіду може скласти конкуренцію досвідченим політикам.

Але це навпаки зіграло їй на руку. У своїй програмі Лайтфут робить акцент на зменшення агресії на вулицях Чикаго. Поліцейські можуть застосовувати зброю в крайньому випадку, на вулицях повинно стати менше наркотиків, а Чикаго має нарешті позбутися статусу самого небезпечного міста США.

І це спрацювало, адже за Лайтфут проголосували 74% виборців. Її запам’ятали, насамперед, за те, що під час передвиборчої кампанії вона активно зустрічалася з виборцями.

“Вона почала ходити від одного будинку до іншого, вона просто заходила в метро, автобуси і спілкувалася з людьми”, – розповідають місцеві.

Також допомогла Лайтфут її слава з попереднього місця роботи на посаді міського прокурора.

“Вона відправила багато політиків за ґрати за корупцію, тобто люди її знали”, – підкреслили експерти.

Офіційно виконувати свої обов’язки новообраний мер Чикаго почне вже в травні цього року.