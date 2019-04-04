Прибуток «Газпрому» зменшується із-за глобального потепління, — DW

Експорт російського газу загрожує зміна клімату. Боротьба Євросоюзу з цим явищем, яке в Росії багато хто все ще заперечують, відповідає інтересам газовиків РФ.

У «Газпрому» в 2019 році падає експорт у далеке зарубіжжя. Поставки газу знизилися в тільки що закінчився 1-му кварталі на 10,2 відсотка порівняно з аналогічним періодом рекордного 2018 року. При цьому в березні обсяги скоротилися на 18 відсотків.

Настільки значне падіння експорту викликане двома основними причинами. По-перше, аномально теплою зимою на території Євросоюзу, що є для «Газпрому» основним ринком збуту. По-друге, економічною кризою в Туреччині, займає поки 2-е місце серед найбільших покупців російського газу після Німеччини і перед Італією.

Берлін, 18 лютого 2019: у цей день температура в столиці Німеччини сягала 15 градусів тепла

В осяжному майбутньому поліпшень тут, судячи з усього, не буде. Проте куди більш серйозною проблемою для російської компанії представляється тепла погода в Європі.

І справа тут не тільки і навіть не стільки в нинішньої зими. Вона, безсумнівно, вже серйозно зіпсувала звітність «Газпрому» за весь 2019 рік. Адже з-за високих температур енергетичні компанії країн ЄС не лише скоротили в 1-му кварталі імпорт блакитного палива, але і його відбір з підземних сховищ газу (ПСГ) в Європі.

У результаті до кінця березня європейські ПСГ все ще були заповнені приблизно на 40 відсотків. За рік до цього цей показник становив менше 19 відсотків. Отже, імпортерам у 2-му та 3-му кварталах знадобиться значно менше газу, щоб повністю заповнити сховища.

«Газпром» планує завершити спорудження «Північного потоку-2» до кінця 2019 року

Все це неминуче позначиться на валових показниках і валютній виручці «Газпрому». Однак після двох років з рекордними обсягами експорту та небувало високої чистого прибутку за підсумками 2018 року (підрахованою за російськими стандартами бухгалтерського обліку) один невдалий рік для концерну, загалом-то, не біда.

Хоча, звичайно, «Газпрому» буде дуже неприємно повідомляти (а Кремлю — слухати) про суттєве падіння попиту на свою продукцію саме в той рік, коли він має намір завершити відразу два дуже дорогих трубопровідних проекту для доставки газу на свої основні ринки: «Північний потік-2» і «Турецький потік».

Але що буде, якщо нинішня тепла погода в Європі, коли у Німеччині, приміром, вже в середині лютого температура вдень піднімалася до 20 градусів, а в березні сягала 23 градусів, повторитися в найближчу зиму? І в наступні роки? Що, якщо аномалія перетвориться в норму?

У Росії багато хто як і раніше завзято заперечують саме існування такого явища, як глобальне потепління. А адже як раз в кінці березня Всесвітня метеорологічна організація, орган ООН, констатувала, що останні чотири роки були на нашій планеті найтеплішими за весь час спостережень. Якщо взяти тільки Німеччину, то Німецька метеорологічна служба (DWD) наприкінці березня повідомила, що за останні два десятиліття вже тричі фіксувала періоди, коли температура повітря 12 місяців поспіль опинялася вище багаторічної норми.

Можна, звичайно, довго сперечатися, чи є зміна глобального клімату антропогенних (викликаних людиною) або чисто природним феноменом. У будь-якому випадку неможливо не помітити, що в Європі зими стають все тепліше і коротше, і європейцям тому доводиться все рідше і менше палити. Тим більше, що в різних країнах ЄС, особливо в Німеччині, вже багато зроблено і продовжує робитися для високоефективної теплоізоляції будівель.

От і виникає ситуація, коли, з одного боку, природний газ все більше набуває в Європі характер сезонного, зимового товару: він йде зараз переважно на опалення, тоді як його роль в європейській електроенергетиці в цьому десятилітті істотно знизилася.

Викиди вугільних електростанцій вважаються однією з головних причин зміни клімату

Падіння значення в ЄС газових електростанцій пояснюється бурхливим розвитком відновлюваної енергетики, в тому числі на найважливішому для «Газпрому» німецькому ринку, так і посиленим використанням вугілля, викликаним значним зниженням світових цін на нього.

У той же час, з іншого боку, тривалість сезону посиленого використання в Європі природного газу для опалення житла і нежитлових будівель все більше скорочується із-за глобального потепління. В результаті «Газпром» починає нести відчутні збитки. І виною тому — саме зміна клімату.

Так що російський держконцерн повинен був би, по ідеї, активно включитися зараз в наростаюча з кожним роком екологічний рух на захист глобального клімату. Правда, найбільш радикальні прихильники цього руху виступають за якнайшвидшу відмову від будь-яких викопних енергоносіїв, в тому числі і газу, і тим самим несуть пряму загрозу бізнес-моделі «Газпрому».

У той же час всі сходяться на тому, що газові електростанції набагато экологичней вугільних, які викидають в атмосферу істотно більше CO2. Тому зараз «Газпрому» в ім’я власних середньострокових інтересів (але, правда, не в інтересах російських шахтарів Кузбасу) слід було б всіляко підтримувати різні європейські програми по скороченню вугільної генерації. Зокрема — німецький план повністю відмовитися від вугілля до 2038 року, який, по суті справи, передбачає як мінімум подвоєння частки газу в електроенергетиці Німеччини.

Поряд з відмовою від вугілля інтересам «Газпрому» відповідає й інша вимога захисників клімату: більш широке використання природного газу як палива для транспортних засобів. Насамперед — переклад судів і важкого автотранспорту з нафтопродуктів (флотський мазут, дизель) на скраплений природний газ (СПГ).

А «Газпром» тільки що прийняв остаточне рішення про спорудження в Усть-Лузі Ленінградської області великого комплексу з виробництва СПГ, дві черги якого планується ввести в експлуатацію в 2023-2024 роках. До цього часу саме в регіоні Балтійського моря завдяки посилення екологічних норм Євросоюзу повинен початися швидке зростання кількості суден, що працюють на СПГ.

Так що якщо глобальне потепління обертається для «Газпрому» збитками, то боротьба Євросоюзу зі зміною клімату може стабілізувати і навіть збільшити попит на продукцію російського держконцерну на його найважливішому ринку збуту.