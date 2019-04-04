Вимогою про стадіон Зеленський хоче уникнути дебатів, – штаб Порошенка

У штабі кандидата у президенти та діючого глави держави Петра Порошенка считают, що різноманітні вимоги шоумена і кандидата в президенти Володимира Зеленського говорять про страх і небажання брати участь у дебатах. Про це на брифінгу 4 квітня заявив представник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв.

“Мені остаточно позиція команди Зеленського щодо дебатів незрозуміла. Поки що виставляються якісь умови: вибачиться за ті, розкажіть нам про ті, зробіть ті і так далі…”, – сказавши він.

“Це постійне виставляння умів викликає підозру, що у Зеленського небажання і страх виходити на дебати. Альо повірте, якщо буде, без будь-яких умов, чітка згода опонуючої сторони, то за нами діло не стане”, – заявив Медведєв. На його думку, суспільству незрозуміла позиція Зеленського, тому дуже важливо, щоб тієї прийшов і розповів про свою програму.

“Не пожартував, не сценки якісь робив, а розповів, як буде вирішувати проблеми країни”, – сказавши він. При цьому, на питання, як у штабі Порошенка бачать дебати на стадіоні, Медведєв відповів, що це буде дивно, але погодилися б, навіть, якби команда Зеленського запропонувала провести їх у цирку. При цьому він заявив, що на території стадіону мають бути порівну представлені прихильники обох кандидатів, а не “60 тисяч одного кандидата і 10 тисяч іншого”. На питання журналістів, чи будуть продаватися квитки на дебати на НСК “Олімпійський”, Медведєв відповів, що, теоретично, штаби малі б викупити всі квитки і роздати їх своїм прихильникам. При цьому він заявив, що подібні дебати за межею здорового глузду і поки між командами кандидатів ніякого конкретного їх обговорення не було.