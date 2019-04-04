Охорона одеської залізниці використовує дрони для затримання розкрадачів

Працівники воєнізованої охорони «Укрзалізниці» з допомогою дрона викрили розкрадачів дизпалива.

Як повідомив голова правління ПАТ «Укрзалізниці» Євген Кравцов, зловмисників знайшли вчора на одному з шляхів сортувального парку станції Рені-Наливна.

Дрон зняв білу «Волгу», яка возила каністри до тепловозу. На місце одразу ж викликали працівників воєнізованої охорони. В результаті обшуку у вагоні були виявлені сім каністр, наповнених дизпаливом, а поруч були порожні каністри та шланг для зливу. З’ясувалося, що у ділків були спільники серед співробітників «Укрзалізниці».

На даний момент всі учасники подій затримані, розпочато слідчі дії.

«Для тих, хто хоче продовжити наживатися на крадіжки на залізниці: дрони мають додаткові модулі освітлення, так що охорона працює цілодобово, — попередив Євген Кравцов.

— Цей пілотний проект з оснащення воєнізованої охорони сучасною технікою ми реалізуємо і на інших філіях. Історії з багатомільйонними розкраданнями і абсолютною безкарністю — в минулому».