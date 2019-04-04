Бунт в Інгушетії: Втихомирювати Кавказ стягнули силовиків з усієї країни

Яка планувалася завтра мирна акція протесту в Магасі зірвана: влада міста відмовилися давати згоду на проведення мітингу, а лідери інгушської опозиції заарештовані. Тим часом в Інгушетію продовжують стягувати війська з інших регіонів — мабуть, побоюючись народних хвилювань.

Влада обіцянки не дотримали

5 квітня в Магасі повинна була початися п’ятиденний акція протесту, організована Ингушским комітетом національної єдності (ИКНЕ). Громадські заздалегідь повідомили міську владу про проведення мітингу, проте отримали відмову, повідомив лідер республіканського відділення партії «Яблуко» Магомед Муцольгов.

За його словами, чиновники уряду Інгушетії раніше обіцяли узгодити новий мітинг в обмін на припинення масової акції, яка тривала в центрі Магаса з 26 до 27 березня. Тобто, виходить, влада обіцянки не дотримали…

Попередня акція проходила під гаслами негайної відставки глави республіки Юнус-бека Євкурова, розпуску Народного зібрання республіки і повернення прямих виборів. Вона була узгоджена владою, однак потім переросла в стихійну — і на розгін мітингувальників у Магасі були кинуті сили Росгвардии і Омону, відряджені з інших регіонів.

В ході зіткнень з мітингувальниками були поранені не менше 10 правоохоронців, результатом чого стало порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 318 КК РФ («Застосування насильства відносно представника влади у зв’язку з виконанням ним своїх посадових обов’язків»).

В рамках розслідування цієї справи лідерів опозиції викликали в Слідчий комітет на багатогодинні допити в якості свідків. Проте вже 3 квітня в соцмережах і інгушської телеграм-каналах стали з’являтися численні повідомлення про обшуки і затримання опозиціонерів: співробітники ФСБ разом з понятими (їх нібито спеціально привозили з сусідньої Північної Осетії) нагрянули за багатьма адресами.

Затримання, арешти, штрафи…

Проходили обшуки навіть в будинках політиків і релігійних лідерів, серед яких підтримували протестувальників депутат Народного зібрання Бейал Євлоєв і муфтій республіки Іса Хамхоєв.

Член Ради тейпов республіки Ахмед Барахоєв, співголова Інгушського комітету національної єдності Муса Мальсагов і голова громадського руху «Опора Інгушетії» Барах Чемурзиев черговим суддею Магаського міського суду засуджені до 10 діб адміністративного арешту.

Керівник регіональної громадської організації «Вибори Інгушетії» Ісмаїл Нальгиев, і заступник директора Інгушського меморіального комплексу жертв репресій Заріфа Саутиева (єдина жінка серед затриманих) засуджені до виплати штрафу в 20 тисяч рублів за участь у несанкціонованій акції.

Такий же штраф заплатить і колишній міністр внутрішніх справ Інгушетії Ахмед Погоров, також брав участь в акціях протесту.

Голова Ради тейпов Інгушетії Малсаг Ужахов засуджений до виплати штрафу в 150 тисяч рублів.

Також невідома доля затриманого вранці 3 квітня голови Ради молодіжних організацій Інгушетії Багаудин Хаутиев.

Потрібен діалог… Але хто його почне?

З початку тижня в регіон продовжували стягуватися сили Росгвардии з сусідніх регіонів, люди з різних куточків Інгушетії публікували фотографії важкої бронетехніки на вулицях аулів і міст.

З’явилася інформація, що бійці Росгвардии проводили рейди по приватних домоволодінь — вилучали зброю (воно в Інгушетії майже в кожній родині). Однак прес-служба силового відомства поспішила спростувати це: нібито, планові перевірки ліцензій на громадянське зброю проводяться по всій країні. Спростовувати стягування в Інгушетію бронетехніки і особового складу Росгвардия не стала…

Так наскільки сьогодні ситуація в Інгушетії напружена, щоб влада всерйоз зважилися на «силовий варіант вирішення політичної кризи? Це питання «Вільна преса» задала нашим постійним експертам по Північному Кавказу.

Керівник наукового напрямку «Політична економія та регіональний розвиток» Інституту економічної політики Ірина Стародубровская.

— Відповідь на питання про силове розв’язання кризи залежить від того, що ми розуміємо під словом «дозвіл». Задавити силовим чином поточний протест цілком можливо. Однак це з високою вірогідністю призведе до негативних довготривалих наслідків — радикалізації в самій Інгушетії, в результаті якої і по відношенню до інших північнокавказьким республікам може спрацювати «ефект доміно».

Північний Кавказ тільки починає приходити в себе після важких конфліктів, пов’язаних з ісламської радикалізацією. Дозволяти собі кроки, здатні призвести до нової хвилі аналогічної напруженості (під ісламськими або якимись іншими гаслами — неважливо!)? З боку влади це щонайменше безвідповідально.

Що стосується альтернативи, то, власне, тут проглядається лише один варіант — вести діалог, домовлятися. Зараз рівно той випадок, коли «худий мир краще доброї сварки». Всім сторонам конфлікту давно пора сісти за стіл переговорів. Інакше силового сценарію, на мою думку, не уникнути.

Керівник Північно-Кавказького філії Фонду розвитку громадянського суспільства (ФоРГО), професор Геннадій Косів:

— Тільки силове розв’язання кризи неможливо, необхідний діалог. Це очевидно — а далі виникають одні питання. Готова взагалі регіональна і федеральна влада вести цей діалог? Наскільки він можливий у напруженій до граничного напруження республіці? Хто виступить у ролі парламентерів? Наскільки ці люди будуть авторитетні в очах прихильників мітингів? Крім того, сам початок діалогу ускладнюють протиправні дії з боку мітингувальників: який їх нинішній і майбутній статус?