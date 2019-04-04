Лувр запрошує на ніч

Щоб випробувати удачу, потрібно за посиланням відповісти на питання: «Чому саме ти повинен скласти компанію Мони Лізи?». Відповіді приймають до 12 квітня. Сама ніч в музеї відбудеться 30 квітня.

Переможцю дозволять узяти з собою друга. Після закриття Лувру гід проведе для щасливчиків екскурсію.

Також нічних гостей пригостять вечерею біля «Венери Мілоської» і розважать акустичним концертом в апартаментах Наполеона III. Для сну підготують зменшену копію піраміди архітектора Йо Мінг Пея, якій в цьому році виповнюється 30 років.

Експрес-інформація по країні

Франція (Французька Республіка) – держава в Західній Європі.



Прапор



Герб



Столиця – Париж

Найбільші міста: Париж, Марсель, Ліон, Тулуза, Ніцца

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)

Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – французька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,888 (22-я в світі)

ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,

Андоррою

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Лувр запрошує на індивідуальну екскурсію за 30 000 євро.

За матеріалами 34travel.me

Читайте також:

У Луврі проводять екскурсію за маршрутом кліпу Бейонсе і Джей Зі

Заблукали в Луврі? Тоді це додаток для вас