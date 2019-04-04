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Зеленський запропонував Тимошенко стати провідною дебатів

04.04.2019

Кандидат в президенти Володимир Зеленський заявив, що хотів би бачити Юлію Тимошенко модератором на дебатах.

Кандидат в президенти Володимир Зеленський запропонував народному депутату Юлії Тимошенко стати модератором на дебатах.

Він назвав Тимошенко незалежної кандидатурою і запропонував її для того, щоб уникнути підкупу, провокацій та адміністративного тиску.

– Юлія Тимошенко, ви зайняли третє місце в першому турі не підтримали жодного з кандидатів. Чи зможете ви стати гарантом чесних правил і рівних можливостей на дебатах, – сказав Зеленський.

Кандидат у президенти додав, що чекає відповіді протягом 24 годин.

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