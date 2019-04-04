АМКУ оштрафував на 869 млн більше 20 постачальників послуг харчування для Міноборони

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував на 869,27 млн грн 22 компанії, які брали участь у торгах Міноборони на постачання харчування в системі електронних закупівель «Prozorro», за змову на тендерах.

Про це повідомила госуполномоченная АМКУ Агія Загребельская.

Зокрема, винними у вчиненні порушення антимонопольного законодавства були визнані 22 з 24 фігурують у розслідуванні компаній: ТОВ «Візит» (оштрафовано на 97,44 млн грн), ТОВ «Укрпродакорд ОР» (204,37 млн грн), ТОВ «Воєнторг» (363,84 млн грн), ТОВ «Геус-Груп» (1,02 млн грн), ТОВ «Продвсесвит» (1,02 млн грн), ТОВ «Година Мрій» (1,02 млн грн), ТОВ «Транс Логістик Центр» (6,09 млн грн); ТОВ «Ректан» (1,07 млн грн), ТОВ «Латориця-Темп» (22,03 млн грн), ТОВ «Валета» (1,4 млн грн), ТОВ «Збалансоване харчування» (1,36 млн грн), ТОВ «ВКФ «Сава» або ТОВ «Страттон Сільвер, ТОВ «Регіональна кейтерінгова компанія» (7,41 млн грн), ТОВ «Страттон Інфо» або ТОВ «Авика» (2,04 млн грн), ТОВ «Арта Груп» (1,7 млн грн), ПП «Артек-Союз» (22,82 млн грн), НВФ «Істок-Днепр» (2,87 млн грн), ТОВ «Статпостач» (1,7 млн грн), ТОВ «Ольмира» (679,99 тис. грн), ТОВ «Інтера» (1 млн грн), ТОВ «Пирятинський делікатес» (93,82 млн грн), ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (32,57 млн грн).

Як пояснила Загребельская, мова йде про тендери Міноборони на закупівлю послуг із забезпечення харчуванням за контрактом особового складу військових частин Збройних Сил. Всього АМКУ розслідував 7 процедур з очікуваною вартістю понад 2,5 млрд грн.

На цих тендерах учасниками було відкликано більше 70 тендерних пропозицій, які були найбільш економічно вигідним і могли були бути визначені переможцями торгів.

«Внаслідок відкликання більш економічно вигідних пропозицій переможцями були визнані компанії з більшою ціною (в тому числі перемоги отримали компанії, які займали більш ніж десяту позицію у рейтингу за вартістю пропозиції). Відкликання пропозиції були синхронним і збігалося за часом», — пояснила уповноважена АМКУ.

Також Комітет встановив, що деякі із зазначених компаній мають спільну адресу і співробітників, використовували одні й ті ж засоби зв’язку і IP-адреса, діяли синхронно в часі, орендували одне і те ж майно для здійснення господарської діяльності, спільних контактних осіб і схожі документи для участі у торгах тощо.