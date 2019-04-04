“Пацанська розбирання”: як Зеленський і Порошенко перетворили дебати в реаліті-шоу

Володимир Зеленський є лідером президентських перегонів після результатів першого туру голосування, тому може дозволити собі неоднозначні ходи і різкі випади в бік Порошенко.

Його команда добре це розуміла, тому досить зухвалій манері викликала Порошенко на дебати на НСК “Олімпійський”.

Діючий президент України перебуває в становищі, коли відмова на пропозицію Зеленського був би розцінений населенням, як страх і прояв слабкості. У Порошенка не було вибору, він був зобов’язаний погоджуватися на умови Зеленського для демонстрації боротьби, адже від цього залежить його політичне майбутнє.

У будь-якому випадку, Петру Порошенку вигідні дебати з Зеленським, адже це чи не єдиний шанс завоювати якусь частину населення, яка може змінити свою думку. Він є лідером дебатів тільки тому, що має величезний досвід і політично підкований. Сильні сторони Зеленського виражаються в його умінні саркастично вести діалог і імпровізувати. Саме для прояву своїх найкращих якостей Зеленський і вибрав стадіон. Місце, де подія будь-якого рівня перетворилося б на балаган і гру на емоціях, що йому потрібно.

Після того, як Зеленський Порошенко закликав провести дебати на стадіоні, а Порошенко прийняв виклик, вони спалили всі мости для відступу. Тепер той, хто оступиться – програє. А цього варто побоюватися навіть Зеленському з його підтримкою, адже ми маємо величезний відсоток людей, які голосували за інших кандидатів.

От за них, як раз таки, зараз і ведеться боротьба. Зеленський змусив Порошенко грати за його правилами. Це дуже сильний удар по самолюбству президента, адже, як кажуть, цар до смерду не йде. Але Порошенко, по всій видимості, прийняв правила гри. Невідомо, на що розраховували у штабі Зеленського, але там почали настоювати на виконанні всіх умов, заявлених у ролику (здати аналізи і вибачитися). І в цей момент Порошенко зумів зіграти на випередження і призначити здачу аналізів на території спорткомплексу в 9 ранку наступного дня. Зеленський поки мовчить, а український народ не перестає проявляти бурхливих емоцій на теренах соціальних мереж.

А тепер слід задуматися, як за всім цим спостерігає західний цивілізований світ. Там немає таких понять, як влаштувати дебати на стадіоні, проходити аналізи на алкоголь і наркотики. Там рівень політичної культури і свідомості знаходиться на іншій ступені розвитку, а громадяни усвідомлюють наслідки свого вибору. У США президента обирають в кілька турів цілком відповідальних дебатів на серйозні теми.

Вони зараз з жахом спостерігають за подіями в Україні, а ми радісно закуповуємо попкорн, адже все це так видовищно. Ситуацію можна описати цитатою Ліни Костенко: “Часом мені здається, що існує якийсь мозковий центр, що працює на самоліквідацію цієї держави, навіть не так руками її ворогів, як зусиллями власних тут ідіотів.”