Серед жителів ЄС знизився рівень підтримки НАТО

Німці не готові вступати у військовий конфлікт.



За останні роки симпатії населення держав Євросоюзу до НАТО помітно охололи. Про це свідчать підсумки опитування, опублікованого соціологічним інститутом YouGov у четвер, 4 квітня.

Так, у Німеччині в 2017 році членство країни в НАТО схвалювали понад дві третини німців (68 відсотків), то в нинішньому – лише 54%.

У Великобританії за той же період частка прихильників членства в НАТО зменшилася з 73% до 59%, у Франції – з 54% до 39%.

Симпатії до НАТО в Скандинавії теж зменшилися, але залишаються на значно більш високому рівні. У Данії відповідні показники знизилися з 80% до 70%, а в Норвегії – з 75% до 66%. У США частка прихильників НАТО зберігається на стабільному рівні (44% в нинішньому році проти 47% в 2017-му).

Більшість населення в країнах НАТО принципово підтримує статтю 5-ю Статуту цієї організації, яка зобов’язує НАТО надавати військову допомогу іншому члену альянсу, якщо той піддасться збройної агресії. У Німеччині цю статтю підтримують 58%, у Франції – 53%, у Великобританії – 66% і в США – 57% населення.

Однак, як випливає з результатів опитування, думки європейців далеко не настільки однозначні, коли мова заходить про військову підтримку конкретному члену альянсу. Так, 68% німців – проти військової допомоги Туреччині, якщо вона піддасться збройної агресії з боку Росії. Задіяння статті 5-ї Статуту в цьому випадку готові підтримати лише 14% респондентів.

У Франції співвідношення противників і прихильників становить 48% проти 18%, у Великобританії голоси розподілилися порівну (по 31%).

Результати опитування також показали, що більшість німців і французів не готовий брати участь у наданні військової допомоги в цілях захисту України і Румунії.

Брати участь у захисті США готовий лише 31% німців (41% – проти). При цьому 54% американців згодні брати участь у захисті Німеччини і лише 15% виступають проти.