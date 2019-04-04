«Буде спекотно»: Зеленський зробив несподівану заяву з дебатів, такого модератора не очікував побачити ніхто

Український шоумен, кандидат в президенти Володимир Зеленський запропонував Юлії Тимошенко бути модератором на його дебатах з чинним главою держави Петром Порошенком.

Відеозвернення з’явилося на сторінці Команди Зеленського в Instagram.

«Щоб уникнути підкупу, провокацій, адміністративного тиску ми пропонуємо призначити окремого незалежного арбітра і ведучого для проведення дебатів. Юлія Тимошенко, ви зайняли третє місце в першому турі не підтримали жодного з кандидатів. Чи зможете ви стати гарантом чесних правил і рівних можливостей на дебатах. Чекаю відповіді протягом 24 годин. ПодумайТЕ», — йдеться у зверненні Зеленського.

Згідно із Законом про вибори Президента України, організація теледебатів покладено виключно на Національну телекомпанію України. Зокрема, ч. 5 ст. 62 прямо говорить: «Проведення теледебатів за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування організовується Національною телекомпанією України».

Користувачі по-різному відреагували на таку заяву Володимира Зеленського.

«Пишаюся,насолоджуюся і захоплююся нашим майбутнім президентом», «Вовка мочить по повній!!! Молодець», «немає Слів. Іржали в кварталі над Тимошенко, а тепер її звуть спостерігачем. Той випадок коли так хочеться виграти, що вже буде витворяти що завгодно», «Жарко», «Він їх зробив! Зухвало, амбітно, зі стьобом», — пишуть коментатори.

Раніше Зеленський виступив з відеозверненням, і зажадав від діючого гаранта публічно вибачитися за образливі слова на свою адресу. Після першого туру виборів Порошенко обізвав свого суперника і переможця першого туру «маріонеткою Коломойського» і порівняв його з Галкіним і Петросяном.

Зеленський хоче почути від Порошенка, що той проведе дебати не з «маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з «ватником», не з малоросом, не з бидлом і не з клоуном, а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським».

Якщо Порошенко вибачиться, Зеленський пропонує провести дебати на стадіоні «Олімпійський» в Києві. Він поставив йому строк у 24 години.

Порошенко прийняв виклик Зеленського, але вибачатися за свої неприємні висловлювання так і не став. Він зробив наголос на тому, що згоден зустрітися на «Олімпійському».

«Правила дебатів прописані в законі про вибори президента, почитайте, будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Громадського телебачення з трансляцією по всім телеканалам для десятків мільйонів людей. Але стадіон, так стадіон. Я чекаю вас, Володимир Олександрович», — зазначив президент.

У МВС вже заявили про готовність забезпечити охорону громадського порядку та безпеки на НСК під час президентських дебатів.

Перший тур президентських виборів в Україні відбувся 31 березня 2019 року. ЦВК вже обробила 100% протоколів. Згідно з результатами підрахунку, Зеленського підтримали 30,24% виборців (5 713 825 голосів). За Порошенка проголосували майже вдвічі менше — 15,95% осіб (3 014 523 голосів).

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Оскільки ніхто з кандидатів не набрав більше 50% голосів, 21 квітня буде проведено другий тур виборів

Нагадаємо, що у Порошенка відповіли Зеленському щодо дебатів.

Як повідомляв Hyser, Володимир Зеленський негайно звернувся до українців.

Також Hyser писав про плани Порошенко на другий тур — він спробує знизити явку.