Як відтягнути старість: розкриті секрети різних народів світу

Всі люди хочуть якомога довше залишатися молодими і красивими.

Ми вже знаємо, що активний спосіб життя, правильне харчування і позитивне мислення дуже важливі для активного довголіття — це постулати, актуальні для будь-якої національності. Однак у деяких народів залишатися молодим протягом дуже довгого часу виходить трохи краще за інших. Портал zhyvyaktyvno.org пропонує познайомитися з секретами молодості і довголіття з різних країн світу.

Скандинавія

Секрет відмінного самопочуття і молодості шкіри жителів скандинавських країн — це, насамперед, клімат. Як не дивно, саме вітер і холод покращують стан шкіри, адже холод зупиняє процес старіння і перешкоджає розмноженню інфекцій і бактерій. Холодний клімат загартовує організм і стимулює роботу імунної системи.

Активний спосіб життя, правильне харчування і позитивне мислення дуже важливі для активного довголіття

А як щодо свіжого морського повітря? Він також позитивно впливає на стан здоров’я і зовнішній вигляд жителів цих країн, насичуючи шкіру і легені необхідною вологою, уповільнює виникнення зморшок і хвороб.

Другий секретний інгредієнт активного довголіття в північноєвропейських країнах — це їжа. У щоденний раціон населення входить червона риба, яка дуже корисна для здоров’я, стану шкіри, волосся і нігтів. До того ж риб’ячий жир захищає серце, судини, суглоби і уповільнює процес розвитку хвороби Альцгеймера.

Японія

Тут також особливого значення набуває раціон. Люди з ожирінням — рідкість для Японії, вони становлять лише 3% населення. А це відразу суттєво зменшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань. Типовою їжею для японця є рис, риба, соя, овочі і зелений чай. Також японці надзвичайно вимогливі до екологічності продуктів, які вони споживають.

Ще один важливий аспект довголіття по-японськи — це корпоративна культура. Саме із-за роботи виникають стреси в повсякденному житті, що призводить до багатьох захворювань, старіння шкіри і целюліту. Японці ж рідко змінюють місце роботи і більше в житті цінують стабільність.

Максимально використовувати те, що дала вам природа, любите себе і оточуючих і не забувайте подорожувати

Рідко можна побачити японця, який стрімголов кудись біжить, розмовляючи по телефону і жуючи на ходу гамбургер. Жителі цієї країни дуже уважно ставляться до свого тіла, свого внутрішнього світу і своїм потребам. Головний секрет їхньої молодості — це внутрішній спокій і розміреність життя.

Бразилія

А ось клімат Бразилії не дуже сприяє процесам омолодження, тому жителі цієї вологою та спекотної країни дуже багато сил і часу витрачають на догляд за своїм тілом. Маракуйя, кокосове молоко, бразильські горіхи — ці продукти не тільки активно вживають в їжу, а і готують з них маски і скраби для обличчя і тіла.

Не можна не згадати про морському повітрі і чистому золотистому піску, який також бере участь у бразильських спа-процедурах: нерідко на пляжах можна зустріти бразилійок, які інтенсивно натирають піском свої сідниці — чим не чудовий масаж?

Ще один секрет жителів цієї країни — їх палка натура: регулярний секс незважаючи на роки — це невід’ємна складова молодості, стрункості і довголіття, адже регулярний оргазм знижує ризик передчасної смерті на 50%.

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Суспільство

Тибет

Тибетські ченці вважають, що секрет довголіття полягає в правильному харчуванні. На їхню думку, слід їсти якомога більше трав і якомога менше м’яса. Саме тому в Тибеті так багато вегетаріанців.

Також жителі Тибету багато уваги приділяють своєму внутрішньому світу. Вони вірять, що погані думки, заздрість, жадібність — все це як отрута пронизує людський організм і руйнує його зсередини. Любов, щирість і доброта, навпаки, позитивно впливають на всі системи і органи тіла, продовжуючи життя на багато років.

Франція

Всім відомо, що французи — справжні гурмани. Однак секрет стрункості і молодості в помірності. Порції в місцевих ресторанах значно менше, ніж в інших країнах. Те ж правило стосується і алкоголю — французи люблять випити трохи червоного вина за вечерею, що не тільки не шкодить організму, а й корисно для серцево-судинної системи.

Оскільки їжа для французів — це великий культ, то вони багато уваги приділяють сервіровці і презентацій і ніколи не їдять на ходу — у Франції в моді концепція Slow food — «повільна їжа».

На жаль, секрету довголіття «по-українськи» не існує, проте саме час поставитися до свого життя відповідально і переламати цю ситуацію. Чому б не скористатися досвідом Фінляндії, яка на початку 1970-х займала перше місце в світі за кількістю смертей від серцево-судинних захворювань, але перехід на більш здорову їжу і мода на фізичні вправи на свіжому повітрі зробили свою справу.

Максимально використовувати те, що дала вам природа, любите себе і оточуючих і не забувайте подорожувати і збирати секрети вічної молодості по всьому світу.

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