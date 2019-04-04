Xiaomi відчуває труднощі з виробництвом Mi 9: що відбувається

Xiaomi визнала, що існують проблеми з виробництвом, а отже і поставками новинки.
Попит значно перевищував пропозицію. Xiaomi Mi 9 виробляють вже на трьох фабриках: Langfang Foxconn, xi’an BYD і Nanjing Yinghuada. Перша проблема полягала в тому, що працівників просто не навчили збирати флагман, пише портал 24tv.ua.
Друга причина полягає в перебоях з постачаннями компонентів камери. Як відомо, 9 Mi – це перший смартфон Xiaomi з потрійною камерою, і процес постачання комплектуючих (зокрема, ширококутних об’єктивів) для нього не був до кінця налагоджений.
Як розповів менеджер управління логістики смартфонів Xiaomi Group, виробництво і тестування одного Mi 9 триває приблизно добу.
Як наслідок, в середині березня компанія призупинила продажі флагмана. Цікаво, що напередодні, засновник компанії Лей Цзюнь заявив на своїй сторінці в Weibo, що готовий сам йти на перешкод, якщо моделей буде не вистачати. Але поки ми не знаємо, став Лей Цзюнь «за верстат» чи ні.
Раніше повідомлялося, що Xiaomi запатентувала новий смартфон.
Xiaomi вирішили піти радикально іншим шляхом і розмістити основну камеру смартфона в нестандартному місці. Компанія пропонує 2 рішення змін.
Якщо подивитися на будь-сучасний апарат, то можна помітити, що камеру для сэлфи всі виробники вважають за краще розміщувати або вище екрану, або роблячи для неї спеціальний виріз у верхній частині.
Вже зараз виробники йдуть іншим шляхом і намагаються створити кардинально інші моделі смартфонів, які висуваються з корпусу, або перевертають основну камеру. в Xiaomi вирішили перевершити їх усіх і придумали як це зробити.
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Технології
Розміщувати здвоєну камеру для сэлфи будуть не вище екрана, а в його нижній частині. В єдиному вирізі по центру, на тому місці, де зазвичай поміщають мікрофон або стереодинамік. Або ж компанія Xiaomi зробить два незалежних невеликих вирізу в нижніх кутах екрана.
Раніше з’явилася інформація про те, що Xiaomi Redmi Note 7 перевірили на автономність і швидкість заряду. Новий Redmi Note 7 оснащений акумулятором ємністю 4000 маг і підтримку швидкої зарядки Quick Charge 4.
Хоч і цифри досить значні, зате по іншу сторону медалі знаходяться великий дисплей і продуктивна начинка. Для цього слід перевірити реальну автономність і швидкість заряду смартфона. Про це пише seMobile.
Апарат побудований на Qualcomm Snapdragon 660 — чіпсеті не самому свіжому, однак його потужність все одно залишає хороше враження. Також Redmi Note 7 оснастили IPS-дисплеєм з діагоналлю 6,3 дюйма і батареєю ємністю 4000 маг. Скільки здатний витримати смартфон з такими характеристиками в різних умовах роботи, перевірили за допомогою бенчмарків.
Нагадаємо, що Xiaomi розробила унікальну розетку з Wi-Fi і управління голосом.
Раніше Hyser повідомляв, що Xiaomi показав смартфон з п’ятьма камерами.
Також Hyser писав, що Xiaomi випускає бюджетний проектор Mi Laser Projector.