Xiaomi відчуває труднощі з виробництвом Mi 9: що відбувається

Xiaomi визнала, що існують проблеми з виробництвом, а отже і поставками новинки.

Попит значно перевищував пропозицію. Xiaomi Mi 9 виробляють вже на трьох фабриках: Langfang Foxconn, xi’an BYD і Nanjing Yinghuada. Перша проблема полягала в тому, що працівників просто не навчили збирати флагман, пише портал 24tv.ua.

Друга причина полягає в перебоях з постачаннями компонентів камери. Як відомо, 9 Mi – це перший смартфон Xiaomi з потрійною камерою, і процес постачання комплектуючих (зокрема, ширококутних об’єктивів) для нього не був до кінця налагоджений.

Xiaomi Mi 9 виробляють вже на трьох фабриках

Як розповів менеджер управління логістики смартфонів Xiaomi Group, виробництво і тестування одного Mi 9 триває приблизно добу.

Як наслідок, в середині березня компанія призупинила продажі флагмана. Цікаво, що напередодні, засновник компанії Лей Цзюнь заявив на своїй сторінці в Weibo, що готовий сам йти на перешкод, якщо моделей буде не вистачати. Але поки ми не знаємо, став Лей Цзюнь «за верстат» чи ні.

В середині березня компанія призупинила продажі флагмана

Раніше повідомлялося, що Xiaomi запатентувала новий смартфон.

Xiaomi вирішили піти радикально іншим шляхом і розмістити основну камеру смартфона в нестандартному місці. Компанія пропонує 2 рішення змін.

Якщо подивитися на будь-сучасний апарат, то можна помітити, що камеру для сэлфи всі виробники вважають за краще розміщувати або вище екрану, або роблячи для неї спеціальний виріз у верхній частині.

Вже зараз виробники йдуть іншим шляхом і намагаються створити кардинально інші моделі смартфонів, які висуваються з корпусу, або перевертають основну камеру. в Xiaomi вирішили перевершити їх усіх і придумали як це зробити.

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Технології

Розміщувати здвоєну камеру для сэлфи будуть не вище екрана, а в його нижній частині. В єдиному вирізі по центру, на тому місці, де зазвичай поміщають мікрофон або стереодинамік. Або ж компанія Xiaomi зробить два незалежних невеликих вирізу в нижніх кутах екрана.

Раніше з’явилася інформація про те, що Xiaomi Redmi Note 7 перевірили на автономність і швидкість заряду. Новий Redmi Note 7 оснащений акумулятором ємністю 4000 маг і підтримку швидкої зарядки Quick Charge 4.

Хоч і цифри досить значні, зате по іншу сторону медалі знаходяться великий дисплей і продуктивна начинка. Для цього слід перевірити реальну автономність і швидкість заряду смартфона. Про це пише seMobile.

Апарат побудований на Qualcomm Snapdragon 660 — чіпсеті не самому свіжому, однак його потужність все одно залишає хороше враження. Також Redmi Note 7 оснастили IPS-дисплеєм з діагоналлю 6,3 дюйма і батареєю ємністю 4000 маг. Скільки здатний витримати смартфон з такими характеристиками в різних умовах роботи, перевірили за допомогою бенчмарків.

Нагадаємо, що Xiaomi розробила унікальну розетку з Wi-Fi і управління голосом.

Раніше Hyser повідомляв, що Xiaomi показав смартфон з п’ятьма камерами.

Також Hyser писав, що Xiaomi випускає бюджетний проектор Mi Laser Projector.