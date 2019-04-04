У Google придумали, як прискорити багатозадачність: бульбашки в допомогу

Google запустив другу тестову версію Android 10 Q.

Серед нових функцій ОС емуляція смартфонів з гнучкими екранами. Про це пише «techtoday».

Друга версія вже доступна для Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, а також офіційного емулятора Android.

Також цікавою є спроба прискорити багатозадачність з допомогою бульбашок. Програмісти Google продовжують тиск на користувачів роблячи Android 10 схожою на закриту файлову систему.

Рішення межах області Storage переводить програми в режим пісочниці, з якої вони не мають доступу до спільних колекцій фото, відео та інших файлів. За замовчуванням в Android 10 при видаленні програми зникнуть всі створені файли.

При оновленні смартфона до Android 10 існуючі програми залишаться в режимі сумісності, в якому вони продовжать мати вільний доступ до файлової системи. Такі програми втратять права сумісності відразу після першого видалення.

Розробники вирішили просувати багатозадачний режим ОС і додали бульбашки Bubbles. Вони вже добре знайомі користувачам Facebook Messenger на Android. Це означає, що при надходженні будь-якого повідомлення або повідомлення на екрані з’явиться невелике вікно і в ньому можна виконати необхідні дії. При цьому виходити з початкового додатки не доведеться.

Підтримка гнучких смартфонів включає в себе 2 конфігурації: 7,3 і 4,6 дюйма в розгорнутому і складеному станах, а також 8 і 6,6 дюймів. Налаштування цих конфігурацій дають користувачам Android зручно керувати своїм смартфоном. Вона також надасть можливість адаптувати розробникам свої додатки до гнучких смартфонів.

Нагадаємо, що компанія випадково вказала дати виходу нової версії Android 10.0 Q, завдяки чому всі додатки, які будуть з ним сумісними, зможуть за розкладом міняти колір інтерфейсу зі світлого на темний. Це допоможе знизити навантаження на очі, а заряд смартфона буде витрачатися набагато повільніше.

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Технології

Повідомляється, що операційна система Android 10.0 Q буде офіційно представлена публіці в травні 2019 року, а відбудеться це в рамках спеціального заходу для розробників, точні терміни якого поки не розкриваються, але воно повинно пройти у першій половині травні. Ну а завантажити і випробувати зможуть відразу ж після презентації учасники бета-тесту, так що і ми теж дізнаємося про всі нововведення.

Нагадаємо, що Google має намір створити блокувальник реклами для Chrome.

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