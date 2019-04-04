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Син нардепа Пашинського задекларував більше мільйона гривень зарплати

04.04.2019

Стало відомо, скільки заробив за рік в “Спецтехноекспорте” син нардепа Сергія Пашинського Антон.

28-річний хлопець вже 4 роки працює в “Спецтехноекспорте” (державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство, основною сферою діяльності якого є експортно-імпортні відносини на світовому ринку продукції і послуг військового і подвійного призначення).

Антон Пашинський вже втретє подає декларацію, в якій зазначено, що працює він у “Спецтехноекспорте” на посаді директор департаменту №2.

Як повідомляє видання, за 2018 рік на основному місці роботи він отримав 1 021 917 гривень (близько 85 000 грн/міс).

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