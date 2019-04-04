Вибори в Україні, Донбас – що обговорював Лукашенко з Медведчуком

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 4 квітня зустрівся в Мінську з головою політради партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктором Медведчуком. В центрі уваги були відбуваються в Україні політичні події та питання мирного врегулювання в Донбасі. Подробицями розмови, що відбулася, і своїми оцінками український політик поділився в розмові з кореспондентом БЕЛТА. – Був грунтовна розмова з Олександром Григоровичем з тих питань, які сьогодні є актуальними в Україні. І дуже приємно, що Президент Білорусі жваво цікавиться тим, що відбувається в сусідній братній країні. Безумовно, я в першу чергу розповів про хід виборчої кампанії. Ви знаєте, що в Україні 31 березня був перший тур президентських виборів. 21 квітня очікується другий тур, який визначить президента. Олександр Григорович цікавився шансами кандидатів, поділився своєю думкою, як він бачить закінчення виборчої кампанії. І я згадав, що ще 1 березня цього року на великій прес-конференції (“Велика розмова з Президентом”. – Прим. БЕЛТА), коли йому задали питання, він розповідав про своїх прогнозах і своє бачення ситуації в Україні. Дуже цікаво, тоді він заявив (зверніть увагу, це було 1 березня), що у другий тур вийдуть чинний Президент Петро Порошенко та Володимир Зеленський. Я вам хочу сказати як людина, яка має відношення до політики, до того, що відбувається у нас в країні, що 1 березня цього року ніхто в Україні не міг з упевненістю, а тим більше абсолютно точно, заявити про те, хто вийде у другий тур. Ні експерти, ні соціологи, ні політики.

Він тоді про це сказав і поділився своєю позицією з приводу переможця. І я сьогодні навіть пожартував при зустрічі. Кажу: у мене унікальний шанс, Олександр Григорович, першим з громадян України дізнатися про те, хто переможе на виборах, тому що, враховуючи точність прогнозів, ви можете сказати, хто стане президентом. Олександр Григорович сказав про це, але по окремих причин (думаю, мене добре зрозуміють) я про це говорити публічно поки не буду. Він визначив того, хто справді, з його точки зору, може, і хто переможе на президентських виборах 21 квітня. Це було дуже цікаво. Ми також говорили, і це була дуже важлива частина нашої бесіди та дискусії, про мирне врегулювання в Донбасі. Усі ці роки, починаючи з 2014-го, роль Президента Білорусі дуже значна. Це пов’язано і з підписанням діючих сьогодні мінських угод в лютому 2015 року. Це пов’язано з тим, що Мінськ і він як глава держави надали переговорний майданчик для ОБСЄ, представників Росії і України. І ці переговори ведуться в постійному режимі. Це вже створення необхідних умов для того, щоб в Донбасі дійсно запанував мир. Але я все-таки думаю, і висловлював це неодноразово у своїх заявах і коментарях, що роль Олександра Григоровича може бути набагато більшою у цій ситуації. І він правильно (знову посилаюся на його публічні висловлювання 1 березня) сказав, що, безумовно, два президенти повинні сісти і домовитися – президенти Росії та України. Він говорив тоді, що з урахуванням того, що бойові дії ведуться на території України, ініціатива повинна виходити від Президента України, хто б ним не став. І в цій ситуації, якщо такий діалог буде (а він вважає, що діалог необхідний в інтересах українського народу, мирного врегулювання і припинення бойових дій), то він може в будь-який момент включитися в цю ситуацію, щоб допомогти мирному врегулюванню. Тим більше Росія, Україна і Білорусь є сусідами. Це братні слов’янські народи. Це не просто сусіди, а народи, які повинні жити в атмосфері братерства і сумлінного сусідства. І тут, коли є проблеми і криза між двома державами, третє держава як слов’янське, як друг і сусід і Росії, і України, природно, не може не брати в цьому участі, не може не допомогти.

Олександр Григорович ще раз підтвердив сьогодні в розмові зі мною, що він готовий до участі у всіх питаннях мирного врегулювання за тих обставин, про які він говорив неодноразово. І повторив сьогодні те, що необхідно бажання двох сторін – Росії і України. І він зробить все необхідне, що залежить від нього як глави держави, він зробить все, що залежить від Білорусі, щоб світ в Україні став реальністю, а бойові дії припинилися. Більше того (це теж важлива частина розмови), я йому сказав, чому так важливо не тільки на мій погляд, але й експертів, у тому числі в Україні, участь у цьому мирному процесі Олександра Лукашенка. Тому що українські громадяни з великою довірою ставляться до нього. Навіть останні соціологічні дослідження, а вони проводяться постійно, засвідчили, що серед глав іноземних держав Олександр Лукашенко на першому місці за рівнем довіри серед громадян України. Це 52-54% довіри з боку громадян України до глави Білорусі. І це ще одне, найважливіше обставина, що якщо він буде брати участь у цьому процесі (мирне врегулювання конфлікту в Україні. – Прим. БЕЛТА) більш активно, ніж бере участь сьогодні, це буде сприйматися українськими людьми нормально. Я сьогодні в якості ліричного відступу розповів про те, які оцінки йдуть з боку українських громадян з приводу дій Олександра Григоровича. Останній випадок на фермі – відеосюжети дуже активно транслювалися на окремих телевізійних каналах в Україні, їх дивляться в YouTube. Більшість наших людей, і такі відгуки є, просто з захопленням дивляться, як Лукашенко наводить порядок, як він ставить на місце чиновників, або, точніше, знімає їх з місця. І він є для українців символом стабільності і порядку. І ось це сприймається і з захопленням, і, скажу чесно, навіть із заздрістю. Це теж оцінка того рівня довіри, яка є у громадян України по відношенню до Олександра Лукашенка. Тому я і сказав, що сьогодні була дуже важлива розмова. Олександр Григорович отримав інформацію від мене про те, що відбувається, що буде надалі. І головне – те, що я почув від нього, що він готовий до участі в питаннях мирного врегулювання в Донбасі. Це дуже важливо. Я цим питанням займаюся і вважаю, що це було б знаковим, щоб вирішити проблему. – Готовність Президента Білорусі до більш активному сприянню миру в Донбасі – це одне, але чи є запит на цей рахунок і готовність серед політичних еліт в самій Україні і сторін конфлікту? – Коли я кажу про підтримку і довіру громадян України Олександру Лукашенко, я виходжу з того, що політичні еліти (і ті, які є сьогодні, і якщо вони зміняться) повинні виходити з інтересів наших людей. Якщо Лукашенко буде займатися питаннями мирного врегулювання і буде займати певну позицію, то тут довіра йому гарантовано. Отже, політичні еліти (навіть ті, які, може бути, будуть заперечувати) погодяться з цим. Тому що в основі завжди буде лежати на думку людей. – Як ви вважаєте, чи може той чи інший результат президентських виборів в Україні вплинути на існуючі двосторонні білорусько-українські відносини? – Думаю, що ні. І для цього, на мій погляд, є дуже вагомі аргументи. По-перше, коли ми говоримо про тій частині, яка стосується світу, то найбільші очікування від майбутнього президента – це мирне врегулювання і припинення бойових дій в Донбасі. Тепер питання економічних взаємовідносин: у нас дуже активні торгово-економічні зв’язки між Білоруссю та Україною. Вони не досягли того рівня, який був до 2014 року, але якщо говорити про підсумки 2018 року, то, наприклад, експорт до Білорусі зріс майже на 14%, а імпорт з Білорусі збільшився на 18% (порівняно з 2017 роком. – Прим. БЕЛТА). І не треба забувати, що сьогодні Білорусь є головним енергетичним партнером України. На підтвердження цього аргументу я хочу сказати, що сьогодні з Білорусі поставляється 32% дизельного палива, яке споживається в Україні, 28% скрапленого газу та 44% усіх бензинів (офіційні статистичні дані щодо постачання можуть відрізнятися в залежності від періоду. – Прим БЕЛТА). Тобто рівень енергетичного партнерства між Білоруссю і Україною дуже високий. І це ще одне свідчення того, що у нас міцні торгово-економічні зв’язки. І ці зв’язки гарантують переконання в тому, що наші відносини не можуть змінитися. Тим більше що ставлення Олександра Лукашенка як глави держави і Білорусі до українського народу загальновідомо. І я не бачу ніяких причин при будь-якій владі, щоб вони мали підстави для змін. Думаю, що вони залишаться стабільними. Ми дружні, братські країни, такими і повинні залишатися.