Принц Гаррі і Меган Маркл переїхали

Вони готували будинок до народження дитини.



Меган Маркл і принц Гаррі переїхали з Кенсінгтонського палацу в свій новий будинок у Віндзорі.

Вчора герцог і герцогиня Сассекские переселилися в Фрогмор-хаус, розташований на території Хоум парку Віндзорського замку. Вони готували новий будинок до народження дитини, що має відбутися в цьому місяці.

За повідомленнями, Гаррі і Меган найняли Вікі Чарльз, головного дизайнера Сохо Хауса, щоб перепланувати свій будинок. Дизайнер раніше працювала для друзів пари, Джорджа і Амали Клуні, а також на Бекхемів.

Зазначено, що вартість ремонтних робіт коливається в межах 3 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 3,9 мільйона доларів), при цьому роботи виконуються за рахунок “Суверенної гранта”, в той час як принц Гаррі і Меган оплачують внутрішні роботи. Передбачається, що в будинку буде п’ять спалень з ванними кімнатами і кухня. Також повідомлялося, що Меган Маркл хоче розмістити там студію йоги.

Повідомляється, що Гаррі і Меган витратили тисячі на звукоізоляцію свого будинку.

Будинок знаходиться поруч з тим місцем, де в минулому році у них були вечірні весільні урочистості.