Володимир Зеленський: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти

Розповідаємо, якою нерухомістю володіє лідер президентської гонки – Володимир Зеленський.

У 2008 році Володимир Зеленський придбав будинок площею 353 квадратних метрів з земельною ділянкою в 1200 квадратних метра. Особняк розташований в елітному містечку «Маєток» в 30 км від столиці.

Будинок Зеленського в селі Іванковичі

«Маєток» знаходиться під охороною, на територію можна потрапити тільки з дозволу господарів. Для життя тут є всі умови – своя школа, дитячий садок, майданчики для спорту, мийка для авто, СТО і навіть власне озеро.

На момент покупки будинок Зеленського коштував 814 тисяч гривень. Через чотири місяці комік викупив 12 соток землі, які обійшлися йому в 700 тисяч гривень.

Будинок Зеленського в селі Іванковичі

В будинку є три туалети, велика кухня-їдальня, декілька спалень, літня тераса. Замість гаража – навіс, де Володимир Зеленський тримає свій елітний Land Rover, вартість якого становить 4,7 мільйона гривень.

Кухня в будинку Володимира Зеленського

Крім того, Володимир Зеленський володіє такою нерухомістю:

квартирою в Києві площею 131,9 квадратних метра;

паркувальними місцями площею 20,90 і 20,70 квадратних метрів;

двома квартирами у спільній власності з братами площею 453,1 квадратних метрів.

Дружина шоумена володіє квартирою в окупованому Криму. Площа нерухомості – 129 квадратних метра.

У Києві Олена Зеленська є власницею:

квартири площею 284 квадратних метра;

нежитлових приміщень площею 337,8 квадратних метрів, які є її загальною власністю разом з Ларисою і Оленою Шефирами;

нежитлових приміщень площею 305,9 квадратних метрів, які є її загальною власністю разом з Сергієм Шефиром.

З 2014 року сім’я Зеленських орендують у Великобританії квартиру площею 91,9 квадратних метрів. Вартість такого житла становить 42,2 мільйона гривень.