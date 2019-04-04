Кравець з «Квартал 95» звернулася до лікарів за допомогою

Головна з актрис студії «Квартал 95» Олена Кравець в одному із інтерв’ю українському медіа про те як вона звернулася до допомоги медиків із-за виниклих проблем з психологічним станом.

Так за даними джерела, завдяки професійної допомоги психолога, у неї виходить бути дуже позитивною і в хорошому настрої не дивлячись на життєві труднощі і обставини які щодня навалюються на неї. Звернеться за допомогою їй довелося з-за суміщення на студії «Квартал 95» відразу декількох посад.



Раніше Кравець крім того, що була актрисою у шоу «Вечірній квартал» вона також була адміністратором всього проекту. За словами артистки, вона відвідує спеціаліста з психотерапії досить тривалий час.

«Немає кайфу від роботи, немає адреналіну, ніби я задихаюся», — так прокоментувала Олена Кравець давні події які підштовхнули до походу на прийом лікаря-психотерапевта. Як зазначає Олена, все це було і-за щільного потоку задач на роботі. У той час вона її долали спалахами почуття злості і роздратування.

По початку роботи з психологом, Кравець відчувала недовіру. Але незабаром вона переламала цей момент і вирішила серйозно зайнятися відвідуванням психолога. Олена Кравець повідомила, що після кількох сеансів їй вдалося знайти «таємні двері в душі, про існування яких вона підозрювала».

Олена Кравець — актриса студії «Квартал 95» і шоу «Вечірній квартал». Також вона є багатодітною мамою.