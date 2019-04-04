Омелян про Зеленском: реальніше побудувати Hyperloop, ніж втілити його обіцянки

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вважає більш реальним втілення проекту Hyperloop, ніж обіцяне кандидатом у президенти Володимиром Зеленським. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Близько 20% українців проголосували за зміни, причому кожен свої. Тому що, на жаль, кандидат без команди, ідеології, і, що ще гірше, взагалі без розуміння, як «всі дати всім». Особливо, коли це неможливо. Гиперлуп побудувати реальніше, ніж втілити обіцяне, навіть якщо слідувати утопічного сценарієм управління державою Голобородько/Голохвастова», — написав міністр.

На думку Омеляна, Зеленському не вистачає власної позиції в питаннях економічної реформи правоохоронної системи, інфраструктури, зовнішньої політики, а також розв’язання збройного конфлікту на Донбасі.

В якості підтвердження своїх намірів міністр запропонував шоумену наступний варіант:

«Набрати відомий йому телефон і відкрити небо для рідній Дніпропетровській області. Щоб пасажири платили не 8-12 тис. грн за авіапереліт Дніпро-Київ, а в десять разів менше. Як ми це зробили для всіх українців, окрім Дніпра, де аеродром контролює команда Зе», — вважає Омелян.

Раніше в команді Володимира Зеленського пояснили, яким буде його зовнішньополітичний курс в разі перемоги на виборах президента України.