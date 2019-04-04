Сутичка Зеленського і Порошенко неминуче знаходить риси епосу: добро проти зла, правда проти брехні – політичний психолог

Хештег Громадського телебачення #хочубачитидебати, запущений 1 квітня, розлетівся по мережі сотнею тисяч репостов. Однак за підсумками минулої ночі країну охопила справжня дебатомания, пише в блогах «Фокуса» політичний психолог Світлана Чуніхіна.

Чому ми всі раптом захворіли дебатами? Чому в країні, чиї телевізійні ефіри переповнені безглуздими і нескінченними дискусіями політичних опонентів, ми так хочемо стати свідками ще однієї такої дискусії?

Проста відповідь на питання полягає в тому, що за всю історію президентських виборів в Україні повноцінні, класичні дебати між двома основними претендентами на булаву трапилися тільки двічі – між Леонідом Кравчуком і Леонідом Кучмою і між Віктором Януковичем і Віктором Ющенком. Обидва рази це сили полемістів були помітно нерівні. У Кучми було неважливо з українською мовою і навіть зовні він програвав породистому супернику. І, тим не менш, Кучма переміг. У Януковича було неважливо зі всім взагалі. І в результаті він програв.

Так що дебати – річ ненадійна і непередбачувана. Ніяке передбачуване перевагу не дає залізних гарантій перемоги у фінальній дискусії і тим більше на виборах в цілому. Тому від гріха подалі українські політики довгий час воліли на дебати не ходити, а громадяни майже змирилися з «паркетним» форматом агітації і пропаганди.

І ось, нарешті, замаячила реальна перспектива стати свідками справжнього поєдинку між двома кандидатами, а не між кандидатом і порожній тумбою. Відчуття азарту, яке неминуче настане у виборців, може приємно розбавити звичний і вже набив оскому «передвиборчий коктейль» з ненависті, паніки і презирства.

Якщо можна собі уявити двох максимально несхожих один на одного політиків, то Володимир Зеленський і Петро Порошенко саме такі. Один – несистемний, «зелений», веселий. Інший – важковаговик з трагічно зведеними бровами, не просто представник системи, а її архітектор. Їх сутичка неминуче знаходить риси епосу: Добро проти Зла (причому, прихильники обох кандидатів бачать себе неодмінно на світлій стороні сили), Старе проти Нового (хоча різниця у віці між Порошенком і Зеленським – якихось 13 років), Правда проти Брехні (тут теж легко зміщуються акценти в залежності від політичних симпатій). Так що ми чекаємо не просто дебатів. Ми жадаємо Битви.

Дебати – це саме той простір, в якому сильно відстає від суперника Петро Порошенко розраховує здобути вирішальну перевагу.

У колишні часи перемога на виборах забезпечувалася телевізором, в нинішні – соцмережами, а Володимир Зеленський – бог і того, і іншого. Він не просто пообіцяв громадянам довгоочікувану справедливість і позбавлення від гніту неправедної влади, він створив світ, у якому все це вже сталося.

Але в реальному, живому зіткненні з людьми, яких так тонко розуміє, Зеленський виглядає куди менш яскраво. Відверто погано він виглядає. Реальність поки не його територія.

Саме цю слабкість розраховує розколупати Порошенко. Його завдання – потужно відповісти фрейдовским принципом реальності на фройдівський же принцип задоволення. Політика – це не жарт.

І швидше за все, якби класичні дебати, у Зеленського було б мало шансів на виграш. Тому ідея викликати суперника на дебати в НСК «Олімпійський» — простір, яке прийнято емоційно «качати», а не перестерігати аргументами або вражати компетентністю – дуже сильний хід. Стадіон – справжнє «місце сили» для артиста, а політик традиційної формації в таких просторах може загубитися, йому просто не вистачить експресії.