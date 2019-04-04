В Африці озброєні бойовики викрали туристку з США

Вони вимагають 500 тисяч доларів.



Американську туристку і місцевого водія 2 квітня викрали озброєні люди в національному парку ім. Королеви Єлизавети в Уганді, сили безпеки країни почали їх пошуки. Викрадачі подзвонили з телефону однієї з жертв і зажадали викуп у розмірі 500 тисяч доларів.

Поліція встановила імена викрадених: це 35-річна американка Кімберлі Сью Эндикотт і її водій Джин Підлогу. За словами поліції, четверо невідомих викрали Підлоги і Эндикотт на території Національного парку ім. Королеви Єлизавети. Про викрадення повідомила літня пара, яку злочинці також схопили, але згодом відпустили.

Як повідомив в середу офіційний представник уряду Уганди Офвондо Опондо, поліція, військові і співробітники заповідника ведуть спільну операцію в спробі встановити місцезнаходження викрадених і звільнити їх. За його словами, викрадачі подзвонили з телефону однієї з жертв і зажадали викуп у розмірі 500 тисяч доларів.

“Ми вважаємо, що це і є причина викрадення”, – додав Опондо.

Зазначимо, що заповідник розташований на заході Уганди, на кордоні з Демократичною Республікою Конго. Уганда закрила прикордонні пункти, щоб перешкодити злочинцям сховатися.

Додамо, що держсекретар США Майк Помпео провів зустріч з сім’ями американців, силою утримуваних в інших країнах. Він закликав їх не втрачати надії, але підкреслив, що США не виплачують викупів, щоб звільнити американських громадян.

“Будь ласка, не забувайте, що будь-яка виплата терористові або терористичного режиму дає їм гроші, щоб викрасти ще когось із наших громадян. Ми не можемо піти на такий ризик”, – сказав Помпео.