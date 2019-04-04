Скрипін запросивши Порошенка і Зеленського до себе на дебати

Журналіст Роман Скрипін запросивши кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського на дебати.

“Оскільки всі ловлять хайп на темі дебатів і готові провести вже всі, кому не ліньки, закон є закон, закон говорити, як їх треба проводити. Вже з’єднання явилися два відеозвернення щодо викликів один одного то на дебати, то на стадіон, то потім здавати аналізи. Я хотів би сказати простіше. Не треба вигадувати велосипед і записувати звернення.

Вже виходили дебати на UA: Перший і на ATR. Шановні кандидати у президенти, обидва. У вас є до 19 квітня шанс просто прийти в студію ATR, найближчий четвер, тобто через тиждень на програму “Їх треба дебати”. Зважаючи на масштабність ваших особистостей і ті мільйони виборців, які за вами стояти, 55 хвилин буде мало, збільшимо хронометраж. У вас є шикарний шанс вибачитися один перед одним за всі прикрощі які наговорили і провести дебати. Обіцяю бути чемним хлопчиком”, – сказав телеведучий.

Журналіст заявивши, що “хотів би почути відповіді на найважливіші питання щодо 5-річної перспективи”. “Щоб люди нікого усвідомлений вибір, щоб вибори припинили бути шоу і обміном відозвернень. Хочу, щоб ви пояснили людям своє бачення розвитку цієї країни, у якій ми з вами живемо. І де одного з вас оберуть президентом за будь-яких обставин”, – звернувся Скрипін.