В Ефіопії представили перші підсумки розслідування авіакатастрофи

Пілоти діяли згідно з інструкціями.



Пілоти Ethiopian Airlines виконували всі інструкції, коли керований ними літак Boeing 737 Max 8 декілька разів пікірував перед катастрофою. Про це йдеться в першому офіційному звіті про березневої авіакатастрофі в Ефіопії.

Як повідомляє прес-служба Ethiopian Airlines, розслідування встановило, що пілоти діяли згідно з інструкціями але, на жаль, не змогли стабілізувати літак і вирівняти його ніс.

Доповідь містить рекомендації для Boeing про перевірку системи управління літаком, після чого авіаційні влади США повинні підтвердити рішення проблеми, перш ніж знову допускати лайнери цієї моделі до польотів, пише Reuters.

Про інші проблеми з Boeing 737 Max ефіопські слідчі поки не можуть сказати. Остаточний звіт буде представлений протягом року.

Нагадаємо, 10 березня Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився над Ефіопією через 6 хвилин після зльоту. Жертвами авіакатастрофи стали 157 осіб. Пілот повідомляв про проблеми в системі управління польотом. 29 жовтня 2018-го Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Lion Air розбився через 13 хвилин після вильоту, на його борту загинуло 189 осіб.

Розшифровка “чорних ящиків” показала “явну схожість” між двома цими катастрофами.

27 березня корпорація Boeing заявила, що оновила програмне забезпечення літаків 737 Max для запобігання збоїв у роботі системи управління. За даними WSJ, Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США схвалив ці зміни. Але офіційних повідомлень від FAA поки немає.