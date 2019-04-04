МАУ скасовує низку рейсів через затримку поставок нових Boeing

Авіакомпанія МАУ скасовує низку рейсів на період літньої навігації в зв’язку з затримкою поставок нових Boeing 737 MAX.

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України заявила, що скасовує низку рейсів на період літньої навігації в зв’язку з затримкою поставки нових Boeing 737 MAX, які авіаперевізник обіцяв не використовувати до завершення розслідування по їх експлуатації. Про це в четвер, 4 квітня, повідомляє прес-служба компанії.

«Основною причиною змін стала затримка поставки літаків Boeing 737 MAX, які повинні були почати роботу на регулярних рейсах МАУ з середини квітня 2019 року. Однак, у зв’язку з тим, що експлуатація даного типу повітряних суден припинена до завершення розслідування, поставка трьох Boeing 737 MAX для авіакомпанії МАУ відкладається», — йдеться в повідомленні.

Таким чином, компанія скасовує рейси з Києва у Вінницю, також в квітні, травні і червні — з Києва до Запоріжжя, Херсон, Баку, Мінськ, Ригу, Женеву, Амман і Анкару.

Крім того, скорочується кількість рейсів на напрямках в Афіни, Стамбул і Єреван.

Як зазначається, пасажири, яких торкнулися зміни розкладу, отримають повідомлення та пропозиції з альтернативними датами вильоту або маршруту.

У прес-службі додали, що всі зміни в розкладі вже відображені в системах бронювання.