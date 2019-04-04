У дубайському аеропорту відкриють зону для діджеїв

Міжнародний аеропорт Дубая (DXB) представляє першу в історії зону для діджеїв у межах своєї платформи musicDXB.
Перший виступ заплановано на 6-7 квітня. Пасажири зможуть почути сети у виконанні британського дуету Hollaphonic.
Метью Хоробин, директор бренду в аеропортах Дубаю, сказав: «Живі виступи неймовірних співаків з усього світу, які змушують вас зупинитися і приділити хвилинку, діджеї, яких ви очікуєте почути найменше, — це ті моменти, які люди запам’ятають і поділяться зі своєю сім’єю і друзями. Це ті моменти, які ми створюємо в DXB».
Експрес-інформація по країні
Об’єднані Арабські Емірати – держава в південно-західній частині Азії, що складається з семи еміратів.
Прапор
Герб
Столиця – Абу-Дабі
Найбільше місто – Дубай
Форма правління – Абсолютна монархія
Територія – 83600 км2 (114-я в світі)
Населення – 9,15 млн чол. (93-я в світі)
Офіційна мова – арабська
Релігія – мусульманство
ІЛР – 0,835 (41-я в світі)
ВВП – $399,45 млрд (30-я в світі)
Валюта – диархам ОАЕ
Межує з Саудівською Аравією, Оманом
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Дубай поставив світовий рекорд за розмахом лазерного шоу (відео).
За матеріалами УНІАН
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