У дубайському аеропорту відкриють зону для діджеїв

Міжнародний аеропорт Дубая (DXB) представляє першу в історії зону для діджеїв у межах своєї платформи musicDXB.

Перший виступ заплановано на 6-7 квітня. Пасажири зможуть почути сети у виконанні британського дуету Hollaphonic.

Метью Хоробин, директор бренду в аеропортах Дубаю, сказав: «Живі виступи неймовірних співаків з усього світу, які змушують вас зупинитися і приділити хвилинку, діджеї, яких ви очікуєте почути найменше, — це ті моменти, які люди запам’ятають і поділяться зі своєю сім’єю і друзями. Це ті моменти, які ми створюємо в DXB».

Експрес-інформація по країні

Об’єднані Арабські Емірати – держава в південно-західній частині Азії, що складається з семи еміратів.

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Столиця – Абу-Дабі

Найбільше місто – Дубай

Форма правління – Абсолютна монархія

Територія – 83600 км2 (114-я в світі)

Населення – 9,15 млн чол. (93-я в світі)

Офіційна мова – арабська

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,835 (41-я в світі)

ВВП – $399,45 млрд (30-я в світі)

Валюта – диархам ОАЕ

Межує з Саудівською Аравією, Оманом

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Дубай поставив світовий рекорд за розмахом лазерного шоу (відео).

За матеріалами УНІАН

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