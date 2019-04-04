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НОТУ забракувала Тимошенко

04.04.2019

Зураб Аласанія заявив, що дебати можуть проводитися тільки відповідно до законодавства з модератором Громадського.

Голова правління Національної громадської телерадіокомпанії України Зураб Аласанія повідомив, що дебати між кандидатами в президенти будуть проводитися тільки з модератором Громадського. Про це Аласанія написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, дебати можуть проводитися тільки згідно з законодавством.

«Панове кандидати. Дебати — по «Закону про вибори президента України». У студії Громадського мовника. З модератором Суспільного мовника. За правилами Суспільного мовника. Крапка», — заявив Аласанія.

Раніше повідомлялося, що кандидат в президенти Володимир Зеленський запропонував Юлії Тимошенко бути модератором на його дебатах з чинним главою держави Петром Порошенком.

Зазначимо, згідно із Законом про вибори Президента України, організація теледебатів покладено виключно на Національну телекомпанію України. Зокрема, ч. 5 ст. 62 прямо говорить: «Проведення теледебатів за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування організовується Національною телекомпанією України». Таким чином, кандидати до організації даного процесу відношення не мають.

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