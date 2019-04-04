У Порошенка заявили, що Зеленський уникає обстеження на наркотики

В штабі президента заявили, що Зеленський уникає незалежного обстеження на алкоголь і наркотики.

У штабі кандидата в президенти, чинного глави держави Петра Порошенка заявили, що кандидат у президенти Володимир Зеленський уникає незалежного обстеження на алкоголь і наркотики. Про це повідомляється на сайті штабу.

У заяві сказано, що власник лабораторії Eurolab, в якій кандидатам у президенти запропонували здати аналізи в штабі Зеленського, симпатизує шоумену.

«Ділитися аналізами зі своїми прихильниками – безумовне право кандидата Володимира Олександровича Зеленського. Але слід брати до уваги, що власник лабораторії «Євролаб» Андрій Пальчевський є політично заангажованою «зіркою», який відкрито висловлює свої симпатії до Володимиру Зеленському», — сказано в повідомленні.

«Сенс же медичної експертизи полягає в її об’єктивності, неупередженості та довіру з боку суспільства. Саме такого обстеження з незрозумілих нам причин і уникає кандидат Зеленський», — сказано в повідомленні штабу.

Раніше стало відомо, що Порошенко в 09:00 5 квітня готовий разом із Зеленським пройти обстеження у медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків.