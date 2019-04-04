ЦВК закликав кандидатів не обговорювати дебати

Дискусії між Порошенком і Зеленським щодо місця і умов проведення теледебатів є передвиборною агітацією, заявили в ЦВК.

Центральна виборча комісія закликала кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка утриматися щодо дискусії про місце проведення дебатів до офіційного оголошення результатів першого туру виборів. Про це повідомила прес-служба ЦВК в четвер, 4 березня.

Зазначається, що до встановлення Центральною виборчою комісією результатів голосування в день виборів президента України 31 березня 2019 року проведення передвиборної агітації у будь-яких її формах є грубим порушенням вимог закону, а дискусії між суб’єктами виборчого процесу щодо місця і умов проведення теледебатів можуть бути сприйняті як передвиборна агітація

«Центральна виборча комісія закликає усіх суб’єктів виборчого процесу, телерадіокомпанії, громадські організації та експертів на даному етапі не маніпулювати громадською думкою щодо проведення теледебатів», — йдеться в повідомленні.

У ЦВК зазначають, що теледебати за рахунок коштів Держбюджету проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше 60 хвилин. Місцем їх проведення є місцезнаходження Національної громадської телерадіокомпанії України.

Разом з тим, кандидати мають право на проведення передвиборної агітації в інших її формах за рахунок виборчого фонду. Проведення дебатів вважається передвиборною агітацією, яка повинна за законом початися з дня, наступного після призначення повторного голосування, і закінчитися о 24 годині останньої п’ятниці перед днем повторного голосування.

Раніше стало відомо, що Порошенко в 09:00 5 квітня готовий разом із Зеленським пройти обстеження у медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків.