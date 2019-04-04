За два тижні до другого туру народний депутат Сюмар покинула свій будинок під Києвом і вивезла все майно — депутат

У підготовці до другого туру народний депутат Вікторія Сюмар від партії «Народний фронт» вивезла все майно і залишила свій будинок.

Про це виданню СВІТ розповів народний депутат формально относяшийся до провладної коаліції.

«За два тижні до виборів Вікторія Сюмар покинула свій будинок, вивезла всі меблі, картини, техніку, абсолютно все», — сказав співрозмовник.

Він уточнив, що будинок знаходиться в селі Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського району.

«Вона проживала в приватному будинку в селі Михайлівка-Рубежівка, що біля Києва. Куди поїхала поки невідомо. Може також планує виїхати в далекі краї як її соратник Пашинський?», — іронічно задав риторичне питання депутат.

Джерело зауважив, що зараз у провладних колах побутує метушня з приводу виборів.

«Зараз всі «стають на лижі» і не хочуть чекати Пшонка в свій час раптового втечі. І шукають запастные варіанти набагато раніше своїх попередників», — підсумував він.