Вбивство Гандзюк: Мангеру досі не вдягли електронний браслет

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, який підозрюється у замовленні вбивства радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк, через 2 дні після суду досі не одягнув електронний браслет.

Про це Мангер заявив в інтерв’ю Громадському. На питання, чи має Мангер на собі браслет, він сказавши: «Зі мною зв’язку язувались представники поліції, які займаються браслетами, я думаю, що завтра він буде у мене на руці». Громадське звернулося до речника Національної поліції Ярослава Тракала з проханням прокоментувати слова Мангера.

Однак Тракало пообіцяв дати пояснення згодом. Зазначимо, 3 квітня Шевченківський суд у Києві зобов’язаннями язав Мангера вдягнути електронний браслет та здати електронні паспорти. Нагадаємо, 11 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк.

15 лютого суд вирішив взяти голову Херсонської облради Владислава Мангера під варту на 17 днів із правом внесення застави у розмірі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень. За Мангера внесли майже 2,5 мільйона застави і він вийшов із СІЗО.