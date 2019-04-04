Затягнув дитину в під’їзд і зірвав одяг: у Кривому Розі на гарячому спіймали педофіла

У Кривому Розі чоловік, який був кілька разів засуджений за розбещення малолітніх, напав в під’їзді на 8-річну дівчинку.

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін в Facebook. Він опублікував фото рецидивіста, затриманого правоохоронцями.

«Сьогодні ввечері на 102 громадянин повідомив, що в Кривому Розі невідомий чоловік силоміць завів з собою в під’їзд малолітню дівчинку і зриває з неї одяг», – написав Аброськін.

Як розповіла мати постраждалої, яка прибула на місце події слідом за поліцією, чоловік силоміць завів дитину в квартиру, але дівчинці вдалося вирватися і втекти.

«На місці був затриманий двічі судимий у 2007 та 2012 році за розбещення малолітніх дітей, який відсидів за ґратами більше 10 років», – повідомив Аброськін.