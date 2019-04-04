Найбагатша людина в світі поділив майно з колишньою дружиною

Маккензі отримає акції Amazon.



Засновник компанії Amazon Джефф Безос, який став найбагатшою людиною планети за версією Forbes, зумів домовитися з дружиною Маккензі про розподіл майна під час розлучення.

Згідно з угодою, екс-дружина отримає 4% акцій в Amazon, зате позбавляється права голосу в керівництві компанії на 25 років. Також Маккензі віддає екс-чоловікові свої частки в газеті Washington Post і у фірмі з космічного туризму Blue Origin.

Ринкова вартість Amazon в даний час перевищує 890 мільярдів доларів, тому частина Маккензі становить понад 35 мільярдів.

У своєму Твіттері Маккензі написала: “Вдячна за те, що процес розриву мого шлюбу з Джеффом закінчився, і що ми підтримали один одного”.

Джефф і Маккензі познайомилися в 1994 році, коли Безос тільки заснував Amazon, а майбутня дружина стала однією з перших співробітниць компанії.