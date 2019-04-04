Судді у справі Савченко і Рубана взяли самовідвід

Колегія суддів Київського апеляційного суду, яка розглядала справу відносно народного депутата України Надії Савченко та екс-керівника Центру визволення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, підозрюваних у підготовці теракту, взяла самовідвід.

Раніше колегія суддів Солом’янського районного суду Києва задовольнила клопотання адвокатів Савченко і Рубана про відвід суддів.

«В результаті засідання колегія суддів заявила про самовідвід, який був задоволений судом. Справу направлено на повторний розподіл для обрання іншого суду», — йдеться в повідомленні.