ЦВК закликав Порошенко і Зеленського не дискутувати про дебати: це — заборонена агітація

Центральна виборча комісія нагадала, що агітувати за законом можна тільки на наступний день після оголошення другого туру виборів, а його ще не оголосили.

Дискусії між кандидатами у президенти щодо дебатів можуть бути сприйняті як передвиборна агітація, заборонена до призначення дати другого туру виборів. Про це йдеться у переданому УНІАН роз’яснення Центральної виборчої комісії.

Центральна виборча комісія звертає увагу, що агітація перед повторним голосуванням розпочинається з дня, наступного після призначення повторного голосування, і закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем повторного голосування.

«Тому до встановлення ЦВК результатів голосування у день виборів президента 31 березня 2019 року проведення передвиборної агітації у будь-яких її формах є грубим порушенням вимог закону. Дискусії між суб’єктами виборчого процесу про місце і умови проведення теледебатів можуть бути сприйняті як передвиборна агітація», – сказано у роз’ясненні.

ЦВК закликає усіх суб’єктів виборчого процесу, телерадіокомпанії, громадські організації та експертів на даному етапі не маніпулювати громадською думкою щодо проведення теледебатів.

Додержання вимог закону при проведенні виборчих процедур є гарантією чесних виборів, зазначили в комісії.

Напередодні, 3 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський викликав президента Петра Порошенка на дебати на НСК «Олімпійський». Зеленський також зажадав, щоб перед дебатами обидва кандидати здали аналізи. За його слова, це необхідно, щоб переконатися: на посаду президента не претендують ні алкоголіки, ні наркомани.