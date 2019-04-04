Волкер заявив, що США мають намір працювати з будь-яким президентом України

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, заявив, що Сполучені штати Америки готові до співпраці з будь-яким переможцем президентських виборів в Україні.

«Ми будемо працювати з Україною за всіма цими пунктами. І ми будемо працювати з будь-яким керівництвом, яке прийде до влади», — заявив представник Держдепу.

За його словами, США не підтримує певного претендента на посаду президента України, але підтримує принципи.

Крім того, Сенатор-демократ Кріс Мерфі повідомив, що Америка зобов’язана захищати суверенітет України, а також здійснювати боротьбу з корупцією та модернізувати економіку до тих пір, поки РФ «не піде з незаконно захоплених територій України».

Сенатор зазначив, що США не втручаються у виборчий процес в Україні.

Кріс Мерфі заявив, що Сполучені штати Америки мають намір підтримати народ України, «і будуть стояти з керівництвом країни, незважаючи на те, який шлях вона обере».