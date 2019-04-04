Названі прізвища модераторів дебатів Зеленського і Порошенко

Керівник НОТУ Зураб Аласанія повідомив, що модератори запланованих дебатів між кандидатами на пост глави держави Петром Порошенком і Володимиром Зеленським призначені журналісти Павло Казарін і Мирослава Барчук.

Глава НОТУ заявив, що організація має намір передбачити будь-які варіанти, які пропонують кандидати та їхні штаби, також обраховується кошторис.

Серед варіантів є і проведення дебатів в НСК «Олімпійський».

За словами Зураба Аласанії, модератором дебатів можливо буде журналіст Павло Казарін, який вів «Зворотний відлік», «а ті дебати, які повинні бути у п’ятницю, повинна вести Мирослава Барчук».

У той же час він повідомив, що дебати на «Суспильном» і на НСК «Олімпійський» будуть проводитья незалежно один від одного.

«З офіційної точки зору, дебатами буде називатися тільки те, що вийде в п’ятницю (19 квітня — Ред.), а інші будуть вважати політичною агітацією», — заявив глава НОТУ.