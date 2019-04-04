«Розлучення по 130-ой»: як поліція складає протоколи на тверезих водіїв

За керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння передбачена відповідальність у вигляді штрафу 10 200 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік. Однак протокол по статті 130 Купап можуть скласти і тверезого водія. Про це повідомляє Дорожній адвокат.

Якщо інспектор побачить явні ознаки алкогольного сп’яніння, водій повинен пройти на вимогу поліцейського огляд на стан сп’яніння.

Якщо ж при зупинці виникає конфлікт між водієм і поліцейським, то інспектор відразу починає «бачити» такі ознаки без їх фактичної наявності і пропонує водію пройти відповідний тест. Для водія ж довести, що таких ознак на момент зупинки не було майже не реально.

Тому водії, які НЕ перебувають в стані алкогольного сп’яніння і сліпо переконані у своїй правоті з-за конфлікту з інспектором, відмовляються від проходження огляду. І думають, що їм за це нічого не буде.

Однак, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВІДМОВУ пройти огляд прирівнюється до відповідальності за керування у стані алкогольного сп’яніння.

Таким чином, фактично тверезий водій, який відмовився пройти огляд, повертається додому із складеним протоколом за ст. 130 Купап.

Тому водіям не слід відмовлятися від проходження огляду, оскільки така відмова тягне за собою штраф 10 200 грн. з позбавленням права керування на термін 1 рік.